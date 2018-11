L’almussafeny Ciriaco de la Fuente completa amb èxit la seua segona expedició internacional

Connect on Linked in

L’atleta va recórrer el Perú, Bolívia i Xile durant 36 dies per a conéixer de prop a la seua gent, els seus paisatges i la seua gastronomia

Amb 67 anys i nombrosos triomfs esportius en el seu palmarés, continua preparant-se físicament per a poder afrontar nous reptes

Una expedició pel Perú, Bolívia i Xile ha permés a l’almussafeny Ciriaco de la Fuente Sanz, de 67 anys, continuar sumant èxits a la seua àmplia trajectòria esportiva. Durant aquesta nova experiència, que es va desenvolupar de l’11 de setembre al 17 d’octubre, va tindre l’oportunitat de visitar espais tan emblemàtics com el desert d’Atacama, el llac Titicaca, la Vall del Colca o el volcà Chachani, entre altres. Per a conéixer millor als residents, l’entorn i la gastronomia, ell i els seus dos companys de viatge van decidir embarcar-se en aquesta aventura com motxillers. “Qui m’anava a dir que a la meua edat anava a poder viure experiències tan extraordinàries com aquesta”, explica.

Poques persones poden dir que han pogut gaudir en un sol viatge dels impressionants paisatges del volcà Chachani, la muntanya dels Set Colors, el Huayina Picchu, el Salar de Uyuni, el llac Titicaca, o el desert d’Atacama, entre altres meravelles de la naturalesa sud-americana. I menys que aquesta aventura l’ha pogut dur a terme viatjant en transport públic i realitzant llargues caminades a peu. Ciriaco de la Fuente Sanz és una d’elles.

L’esportista almussafeny de 67 anys, la trajectòria del qual en l’atletisme va començar en 1987, ha completat recentment al costat de dos companys una expedició de 36 dies en la qual ha recorregut gran part del Perú, Bolívia i Xile. De l’11 de setembre al 17 d’octubre es va penjar la motxilla a l’esquena amb l’objectiu d’ampliar horitzons i conéixer de prop alguns dels paratges naturals més espectaculars de la geografia d’aquests tres països.

Entre els llocs més destacats del Perú pels quals va passar de la Fuente es troben el volcà Chachani, situat en el vessant occidental dels Andes del sud del Perú, la muntanya dels Set Colors, anomenada així per la varietat de tonalitats dels vessants i del cim, la popular muntanya Huayna Picchu, localitzada al costat de nombroses restes arqueològiques inques de Machu Picchu, la llacuna Humantay, una de les muntanyes més elevades de la regió del Cusco, les Illes Ballestes, i la Vall del Colca, un canó amb una profunditat de 4160 metres.

A Bolívia, l’expedició el va portar a visitar el Salar de Uyuni, el major desert de sal continu i alt del món i amb una superfície de 10.582 km², i el llac Titicaca, el més alt del món de tots els que es poden navegar. Finalment, a Xile destaca la visita al desert d’Atacama, el desert no polar més àrid del planeta i que té una superfície aproximada de 105.000 km².

“Estic molt orgullós d’haver aconseguit superar amb èxit aquest nou repte en la meua trajectòria esportiva. Qui m’anava a dir que a la meua edat anava a poder viure experiències tan extraordinàries com aquesta”, explica Ciriaco de la Fuente. L’almussafeny destaca que tot el recorregut el van fer amb autobús i en altres transports públics i caminant perquè “volíem anar de motxillers, connectant amb la gent de cada lloc, descobrint la gastronomia típica de cada regió i gaudint dels espectaculars paisatges que tenen la sort de tindre en aquests tres països, la qual cosa ha fet que l’experiència haja sigut molt gratificant”.

No obstant això, no es tracta de la seua primera gran expedició internacional. Al novembre de 2016, el veterà corredor, que durant la seua trajectòria ha participat en nombroses proves esportives de tota mena i ha completat un total de 37 maratons per ciutats de tota Espanya i diverses rutes de senderisme, es va traslladar fins a la serralada de l’Himàlaia per a ascendir l’Annapurna, el cim de 8.000 metres més perillós del món. El grup va aconseguir sumar 250 quilòmetres en 14 dies i va ascendir fins als 5.416 metres, l’altura màxima permesa per a evitar accidents irreparables en aquest tipus de proves.