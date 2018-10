L’Almussafeny Nacho Carsí, campió de la Lliga Valenciana de bàsquet en categoria Junior

Connect on Linked in

El jove de 17 anys, exintegrant del C.B. Almussafes, ha aconseguit aquest triomf com a jugador del Club Bàsquet Alginet

En la final, disputada el passat dissabte 29 de setembre a Alzira, el seu equip es va imposar al C. B. Aldaia per 69-78

El passat dissabte 29 de setembre, el C.B. Alginet, del que el jove almussafeny Nacho Carsí forma part, va conquistar la victòria de la Lliga Valenciana en la categoria Junior masculina. L’esportista, de 17 anys, va començar la seua trajectòria als 10 anys en el C.B. Almussafes i després de tres temporades es va integrar en l’entitat de la citada localitat de la Ribera Alta. El seu equip va aconseguir el primer lloc del campionat després de guanyar al C.B. Aldaia per 69-78. Aquest dissabte 6 d’octubre, el Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes acull les finals d’aquest mateix torneig en les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet.

L’esport almussafeny torna a estar d’enhorabona. L’esportista de la localitat Nacho Carsí va conquistar el passat dissabte 29 de setembre al costat del seu equip del Club Bàsquet Alginet la victòria en la Lliga Valenciana organitzada per la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana. El públic assistent en les graderies del Pavelló Municipal Pérez Puig d’Alzira, on també es van celebrar les finals d’altres categories, va viure amb intensitat una trobada en la qual Carsí i els seus companys es van imposar al C.B. Aldaia per 69-78.

El jove, que va aconseguir al costat del seu equip aquest important trofeu en la categoria Junior Masculí Zonal, va començar la seua trajectòria als 10 anys en el C.B. Almussafes i després de diverses temporades competint amb l’entitat, en 2013 es va integrar en el club d’Alginet. Actualment juga en la categoria Junior i compta amb Alberto Carbonell com a entrenador, amb qui el conjunt alginetí ha aconseguit guanyar els quatre partits previs a la final d’aquest campionat amb diferències àmplies.

Des del C.B. Almussafes, encarregat d’organitzar aquest mateix dissabte 6 d’octubre en el Pavelló Poliesportiu Municipal de la localitat les finals d’aquest mateix torneig de les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet, tant en les modalitats femenines com a masculines, han volgut donar l’enhorabona públicament en les xarxes socials al jugador per aquest primer títol oficial de la temporada 2018-2019.

L’equip Junior Blanc femení del C.B. Almussafes, que també va jugar la final de la Lliga Valenciana en la mateixa infraestructura d’Alzira, no va aconseguir superar al seu rival, el C.B. Horta Godella. No obstant això, la junta directiva de l’associació assegura que “aquest resultat no pot amagar el bon inici de la temporada de les nostres, jugant una fase d’ascens molt complicada i una Lliga Valenciana en la qual han competit fins a la final. Segur que la temporada ens donarà moltes alegries, tant per al Junior Blanc com per a la resta d’equips del club”, ressalten.