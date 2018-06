L’almussafeny Rafa García aconsegueix el subcampionat d’Espanya de Compak Sporting

Print This Post

L’esportista, que va obtenir 178 punts en la prova que es va celebrar en Calahorra (La Rioja), es va situar a només un de la medalla d’or

Aquesta posició, obtinguda el 17 de juny, li va donar la passada directa per a participar en el Campionat del Món d’aquesta disciplina, que es disputarà a l’agost a Itàlia

Almussafes, a 25 de juny de 2018. L’esport almussafeny continua sumant triomfs. Rafa García, membre del Club de Caçadors ‘El Perdigó’, va aconseguir el cap de setmana del 15 al 17 de juny el subcampionat d’Espanya de Compak Sporting Sènior en la localitat de Calahorra, a La Rioja. Aquesta posició li va donar la passada per a participar el pròxim mes d’agost a Itàlia en el Campionat del Món d’aquesta modalitat esportiva. García es va col·locar a només un punt de la medalla d’or. Aquesta temporada també ha aconseguit els campionats provincial i autonòmic. Al novembre de 2017 va ser homenatjat per la corporació municipal pels assoliments aconseguits la passada temporada, en la qual ja va conquistar el subcampionat del món.

L’any passat va conquistar el subcampionat del món de Compak Sporting en la localitat francesa de Signes i aquest 2018 va camí de repetir la gesta. L’esportista almussafeny Rafa García, que va començar a desenvolupar la seua passió per aquesta especialitat en 1975, quan es va enfrontar a la seua primera competició representant al Club de Caçadors “El Perdigó”, conclou amb gran èxit la seua participació en el XXI Campionat d’Espanya d’aquesta modalitat esportiva.

García es va alçar amb la medalla de plata en la categoria Sènior en aquesta competició celebrada en la ciutat de Calahorra, a La Rioja, del 15 al 17 de juny. En la convocatòria, que va reunir a 392 tiradors de tota Espanya, l’almussafeny va aconseguir 178 punts, quedant-se a només un de conquistar la medalla d’or, la qual cosa no li va impedir aconseguir la passada per al Campionat del Món que se celebrarà a Itàlia a la fi del mes d’agost.

Les seues últimes dues temporades han sigut impecables. El passat dissabte 2 de juny va aconseguir el campionat autonòmic i provincial d’aquesta modalitat esportiva a La Pobla de Vallbona i també enguany ha aconseguit la medalla de bronze en el Grand Prix Internacional de Recorreguts celebrat en Orista, Barcelona. En 2017, va ser segon en el Campionat del Món de Compak Soporting a França, la mateixa plaça que va aconseguir en el Campionat d’Espanya Sènior, que es va desenvolupar en Port Ainé, província de Lleida.

Homenatge públic

Amb motiu del subcampionat del món de veterans aconseguit en 2017, el passat 21 de novembre va ser rebut en la sala de plenaris de l’Ajuntament d’Almussafes per l’alcalde del municipi, Toni González, i el regidor d’Esports, Pau Bosch, els qui li van brindar un sentit homenatge en nom de tota la ciutadania per a felicitar-li per la seua àmplia trajectòria, en la qual ja acumula més de 130 títols nacionals i internacionals en recorreguts de caça i Compak Sporting.

Esportista d’elit des de 1998, García forma part del Club de Caçadors ‘El Perdigó’, l’entitat espanyola que més títols acumula en aquesta modalitat esportiva, un total de 21. L’associació, presidida per José Rovira, lidera també l’índex de participació en competicions d’àmbit internacional, ja que és la que ha aportat un major nombre d’esportistes fins a hui.