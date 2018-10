L’alumnat de 4º de Primària del Jaume I guanya el concurs per a triar el lema de la Biblioteca de Mislata

Connect on Linked in

L’Ajuntament fomenta amb aquest concurs la lectura i la participació dels estudiants acostant la Biblioteca als més xicotets

“La Biblioteca està plena de màgia, fantasia i aventura. VAIG VENIR, IMAGINA I SOMIA!”. Est serà el lema de la Biblioteca de Mislata durant el pròxim any. Els seus autors són els alumnes i alumnes de les dues aules de 4º de Primària del col·legi Jaume I, que han sigut els guanyadors del concurs que convoca l’Ajuntament de Mislata coincidint amb la celebració del Dia de les Biblioteques.

L’eslògan, decidit entre tots, va escrit sobre uns dibuixos que han pintat Iria i Diego, alumnes de la classe, on a més de les lletres han representat diverses escenes de personatges reals que somien amb aventures i personatges fantàstics i imaginaris que pots trobar en els llibres. El premi per haver guanyat el concurs consisteix en un lot de llibres per a cada aula del curs i l’orgull de veure publicat el seu dibuix i la seua frase en la Biblioteca de Mislata durant tot un any.

La regidora de Cultura, Pepi Luján, i la tinent d’alcalde, Mª Luisa Martínez Mora, han visitat el col·legi Jaume I per a portar-los la bona notícia i lliurar-los el premi. Per al consistori, és molt important promoure aquest concurs ja que, en paraules de la regidora, “és un programa que ajuda a fomentar la lectura i la participació dels estudiants, i permet posar en valor l’esforç que fa l’Ajuntament en matèria educativa i cultural”. Per aquesta raó, “se seguirà implementant en els pròxims anys i, d’aquesta forma, es continuarà acostant la Biblioteca als més xicotets”.

El concurs va dirigit als cursos de 4º de Primària de tots els col·legis de Mislata. La idea és que els escolars expressen en una frase què és per a ells la Biblioteca, quins serveis ofereix o què poden fer o descobrir allí.