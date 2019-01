L’alumnat del Taller Municipal de Jardineria de Picassent participa d’un curs de voluntariat

Connect on Linked in

Amb estes hores d’aprenentatge els i les alumnes obtindran el certificat que els capacita per poder prestar serveis de voluntariat en les àrees més idònies per a cada persona

Diversos membres d’Endavant Cultiva’t, una associació de persones amb diversitat funcional i familiars han compartit una jornada formativa amb l’alumnat que participa del Taller municipal de Jardineria i Medi Ambient per a persones amb discapacitat intel·lectual amb el propòsit d’impartir un curs de voluntariat. Allí, els han ensenyat les idees, els principis, els requisits sobre el perfil i les característiques que ha de tindre la persona voluntària, així com les seues responsabilitats, obligacions i drets i tota la legislació bàsica envers esta temàtica.

Esta activitat s’emmarca dins dels objectius del programa per proporcionar als seus beneficiaris no només una formació i inserció laboral, sinó també per dotar-los d’unes capacitats, habilitats i destreses per a la seua total integració com a ciutadans i ciutadanes de ple dret i en igualtat de condicions.