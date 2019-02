L’alumnat del Taller Municipal de Jardineria de Picassent visita l’Alqueria dels Frares del Port de Sagunt

Connect on Linked in

L’alumnat del taller municipal de jardineria i medi ambient ha realitzat una visita formativa al centre d’educació ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), a l’Alqueria dels Frares del Port de Sagunt. En esta jornada, han après, mitjançant una visita guiada per les instal·lacions, com s’han desenvolupat els costums i la vida agrícola durant els últims anys. També han conegut espècies vegetals antigues, com eren els mètodes de plantació als horts, i han col·laborat a la millora de l’entorn amb la plantació d’arbres i arbustos autòctons mediterranis.

Esta activitat s’emmarca dins dels objectius del programa per proporcionar als seus beneficiaris no només una formació i inserció laboral, sinó també per dotar-los d’unes capacitats, habilitats i destreses per a la seua total integració com a ciutadans i ciutadanes de ple dret i en igualtat de condicions.