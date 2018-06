L’alumnat dels programes esportius de l’Ajuntament d’Almussafes exhibeix el seu aprenentatge davant la ciutadania

Connect on Linked in

El consistori municipal va celebrar ahir dijous 21 de juny en el Pavelló Poliesportiu un acte amb actuacions de diferents disciplines esportives

La iniciativa s’inclou dins de les activitats del XI Mes de l’Esport que s’està desenvolupant en col·laboració amb les associacions

Almussafes, a 22 de juny de 2018. Ahir, dijous 21 de juny, es va celebrar l’acte públic d’exhibició dels programes esportius d’adults i xiquets desenvolupats durant el present curs en el Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes. Des de les 18 hores i durant al voltant d’una hora, es van oferir un total de 6 actuacions de Dansa Moderna, WayTan Kon, Aerollatí, Bollywood i Xiquirritme. La iniciativa s’emmarca dins de l’agenda del XI Mes de l’Esport que es desenvolupa aquestes setmanes en el municipi i comptà amb la presència del regidor d’Esports, Pau Bosch, i l’edil de la Tercera Edat, Paqui Oliver.

El XI Mes de l’Esport organitzat per l’Ajuntament d’Almussafes en col·laboració amb les associacions esportives prossegueix amb el desenvolupament de les propostes plantejades per a la present edició. Ahir, dijous 21 de juny, a partir de les 18 hores, la pista del Pavelló Poliesportiu Municipal de la localitat va acollir l’acte d’exhibició dels programes esportius d’adults i xiquets desenvolupats durant el present curs en aquesta infraestructura pública municipal. Les graderies del recinte es van omplir de familiars, amics i amants de l’esport, els qui en molts casos van descobrir per primera vegada algunes de les iniciatives.

D’aquesta forma, durant al voltant d’una hora, els assistents van gaudir d’un total de sis actuacions oferides pels alumnes de sis disciplines diferents i que són el resultat d’intenses sessions d’entrenament des de l’inici del curs 2017-2018 al costat de cadascuna de les professores encarregades de la formació de la ciutadania.

“Creiem que és necessari oferir aquests tallers perquè a més de contribuir a millorar la salut dels nostres veïns i veïnes d’una manera entretinguda constitueixen una interessant alternativa oci que serveix també com a eina de socialització”, destaca el regidor d’Esports, Pau Bosch.

Així, durant l’acte van actuar, per aquest ordre, el grup de Dansa Moderna Infantil, dirigit per Estefanía Olmos, el de Way Tan Kon, format per persones majors i coordinat per María Bruque, el d’Aerollatí, impartit per Mari Carmen Castellanos, el de Bollywood que assaja la ballarina Patricia Leisa, el de Xiquiritme i el de Dansa Moderna, aquests dos últims impartits també per Estefanía Olmos.

“Amb aquest acte pretenem mostrar els avanços dels participants i també donar a conèixer aquestes disciplines, moltes d’elles desconegudes per a la ciutadania, perquè el pròxim mes d’octubre aquests cursos tornaran a obrir les seues portes per a rebre amb els braços oberts a tots aquells que desitgen realitzar esport de manera divertida al costat d’altres veïns i veïnes”, destaca l’edil.

Acomiadada professora Way Tan Kon

L’acte va servir també per a acomiadar a María Bruque com a professora del curs de Way Tan Kon, qui ha estat 20 anys al capdavant d’aquesta activitat per la qual han passat desenes de persones majors, col·lectiu al que va dirigida. Els seus alumnes li van obsequiar, en el qual va anar el moment més emotiu de tota la vesprada, amb un ram de roses en senyal d’agraïment pel seu lliurament durant dues dècades i també Paqui Oliver, regidora de la Tercera Edat, va voler reconèixer en nom de l’Ajuntament d’Almussafes la seua labor amb un detall commemoratiu, després del que va rebre un calorós aplaudiment per part del públic assistent.