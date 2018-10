L’alumnat ‘d’Et Formem’ Almussafes dissenya cinc pàgines web en la primera part de l’itinerari formatiu

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’alcalde de la localitat, Toni González, va visitar ahir dilluns 29 d’octubre al grup participant en l’Escola d’Ocupació

A partir del pròxim 5 de novembre, s’inaugurarà la segona fase de l’itinerari formatiu especialitzat en programació

El president de l’executiu, Toni González, va departir ahir dilluns 29 d’octubre, amb l’alumnat de l’Escola d’Ocupació “Et Formem” que, des del passat mes de maig i fins mitjan del pròxim 2019 es forma en un itinerari formatiu que inclou la confecció i publicació de pàgines web i la programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals. Precisament, acaben de concloure el primer dels dos certificats de professionalitat inclosos en el programa, cinc mesos en què han creat diversos portals web de caràcter institucional, com el dedicat a la fira d’oci familiar MIRAQUEBÉ, a més de dissenyar fins a quatre espais en Internet para entitats sense ànim de lucre d’Almussafes.

El passat mes de maig va obrir oficialment en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d’Almussafes (CMFPA) l’Escola d’Ocupació “Et Formem”, subvencionada pel Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) amb 199.830 euros.

La iniciativa d’ocupació ha permés la contractació de deu persones durant un any a jornada completa per a la seua formació en els àmbits de la confecció i publicació de pàgines web i de la programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals.

Els resultats del seu treball ja són visibles, atés que l’alumnat ha confeccionat el portal web dedicat al ‘MIRAQUEBE’, el festival d’oci i entreteniment familiar que va nàixer el passat mes de desembre i que ja ha confirmat la seua segona edició per al pròxim Nadal, a més de dissenyar i modernitzar un total de cinc pàgines per a associacions com Almussord, Dignitat Animal, Lucky Protectora d’Animals i AECC Almussafes.

Sobre els objectius aconseguits en la primera part de l’itinerari formatiu van departir ahir amb l’alcalde, Toni González, el qual es va interessar pel desenrotllament del programa i el nivell de coneixements adquirits. Precisament la setmana que ve, “Et Formem” inaugura la seua segona fase amb el certificat de professionalitat de nivell 3 centrat en la programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals, un procés formatiu en què el grup participant aprofundirà en el teixit associatiu local, esta vegada amb el disseny dels espais digitals de l’AMPA de l’IES Almussafes i d’AECAL.