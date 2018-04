L’alumnat de l’IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot participa en la projectes Robòtica amb Arduino: Classes de Tecnologies Creatives

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

En aquest mes d’abril, la Ciutat dels Arts i els Ciències ha acollit la fira de projectes Robòtica amb Arduino: classes de tecnologies creatives de la Comunitat Valenciana 2018, esdeveniment que va reunir a 1.500 alumnes i 100 professors de classes de tecnologia de 4º de l’ESO de 50 instituts de tota la Comunitat que van presentar més de 200 projectes entre els quals no van faltar els presentats pel IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot. L’esdeveniment, va clausurar el programa CTC Comunitat Valenciana 2017-2018.

Roberto Bartual, David Sánchez i Samuel Sotillo van participar amb el projecte “Bluetooth Car”; Sandra González, Andrea Macías i Desireé Muñoz ho feien amb “Cor Gateador” i, finalment, Shelsy Guzmán, María Parets i Cristian Iakab presentaven el seu projecte “Ping-pong lluminós”. Aquest últim. A més, i tal com han informat des del centre educatiu de Burjassot, “va tenir una molt bona acceptació ja que, si ben no va ser guanyador, va obtenir una bona quantitat de vots per part d’organitzadors, professors i estudiants”.

El programa CTC (Classes de Tecnologies Creatives) és un programa impulsat pel programa Ciència i societat de l’Obra Social “La Caixa” i promogut a través del seu programa educatiu, EduCaixa. Es tracta d’una iniciativa pionera en l’ensenyament experimental de la tecnologia i s’ha integrat en el currículum de l’assignatura de tecnologia de 4º de l’ESO. La seua implementació en les aules de la Comunitat Valenciana ha sigut possible gràcies a la col·laboració entre l’Obra Social “La Caixa”, amb Arduino Educació i la Conselleria d’Educació, Recerca i Esports de la Generalitat Valenciana.

El projecte va equipar amb material als centres educatius, va formar als professors presencialment i es va realitzar un seguiment online amb l’objectiu que pogueren ensenyar programació i electrònica creativa als alumnes en classe, a través de la realització de projectes. Es va fomentar l’aprenentatge autònom gràcies a tecnologies de codi obert i maquinari obert (Processing i Arduino), mitjançant una plataforma online amb documentació i un fòrum per a la posada en comú dels coneixements.