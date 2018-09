L’Alzira i el Novelda acaben firmant un marcador 0-0 en el partit celebrat el passat diumenge al estadi Luis Suñer Picó

Connect on Linked in

Els porters com a protagonistes destaquen en un interesant partit Alzira-Novelda

L’Alzira i el Novelda conclouen amb el marcador a zero en el partit celebrat este diumenge a l’estadi Luis Suñer Picó. L’Alzira arribava al camp amb ganes d’aconseguir una victòria que fera front a l’anterior derrota contra la Nucia.

Durant la primera part cap equip aconseguí marcar. El Novelda va deixar una excel·lent sensació amb un equip molt conjuntat i superior a l’Alzira.

En la segona part, el partit va ser molt obert amb ocasions de gol per ambdues parts.

Finalment el marcador no va sofrir cap canvi i va continuar amb un empat a zero, per la qual cosa el partit va finalitzar amb el definitiu zero a zero.

Els porters a la llarga del partit van ser els vertaders protagonistes que es van haber d’enfrontar en diverses ocasions a un cara a cara.

Amb aquest marcador, l’equip alzireny es sitúa en dissetena posició amb un punt a la taula i el Novelda s’ubica en décimasegona posició amb 2 punts.