L’alzireny Bernardo Cano ha fet entrega de les corones per a Nostra Senyora de la Murta.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A Alzira s’han presentat les corones per a Nostra Senyora de la Murta confeccionades per Bernardo Cano.

Dins dels diferents actes i activitats que la comissió 125 aniversari de la Solemne Proclamació per l’Ajuntament d’Alzira, del Patronatge de Nostra Senyora de la Murta del fet històric de la solemne processó, per l’Ajuntament d’Alzira, el patronatge han realitzat l’acte de Presentació i exposició pública de les Noves Corones en el qual, l’orfebre Alzireny Bernardo Cano, ha fet la presentació pública de les noves corones de Nostra Senyora de la Murta i ha explicat el procés de creació i execució d’estes magnífiques obres d’art.

Bernardo Cano no ha parat des de que li proposaren fer les corones, fent els bustos, anant a la murta.

Cano ha aconseguit el que volia, que la flor de la murta estiguera en les corones.

En este acte, la Comissió del 125 Aniversari, ha entregat als padrins Bernardo Cano i Consuelo Espanya, una còpia del pergamins acreditatius de la donació de les corones.

A més este acte no sols és emocionant per a Bernardo per l’entrega de pergamins, sinó també està molt orgullós de què li hagen proposat a d’ell fer les corones.

Però com no eren grans.

Aquestes corones estan fetes en casa d’una manera molt artesanal

A partir d’ara les corones quedaran en exposició pública, en la mateixa joieria, perquè puguen ser contemplades pels Alzirenys que ho desitgen.