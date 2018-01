L´àrea de Cooperació de la Diputació reparteix en 2017 la major quantitat d´ajudes

Connect on Linked in

En total, en 2017 s’han destinat més de 85 milions d’euros a través del pla SOM, el Fons de Cooperació, l’IFS i les ajudes per a la restauració del patrimoni de la província

Emili Altur: “La nova fórmula de repartiment de subvencions està adaptada als nous temps, posa fi a l’etapa dels grans plans dirigits i assegura que, proporcionalment, a tots els municipis els arriben per igual”

16/01/2018.La Diputació de València va aconseguir la seua xifra rècord en el repartiment d’ajudes procedents de l’àrea de Cooperació Municipal i Patrimoni, el passat 2017, en destinar més de 85 milions a la totalitat dels municipis valencians. El diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur, ha fet hui balanç dels quatre plans de l’ens provincial inclosos en la seua àrea i que segueixen la nova fórmula amb criteris objectius, “adaptada als nous temps, que posa fi a l’etapa dels grans plans dirigits i assegura que, proporcionalment, a tots els municipis els arriben per igual”.

En total, es tracta d’una gestió de 85 milions d’euros inclosos en el pressupost de 2017 i amb els quals s’estan desenvolupant 2.100 projectes. “Les noves ajudes de la Diputació suposen un ingent treball que mai fins ara s’havia realitzat, no solament en la forma de gestió sinó en les formes de repartiment”, ha insistit el diputat. “La Corporació provincial ha renovat aquesta fórmula que, a més de tindre en compte la població i l’extensió dels municipis, atén a qüestions socials com l’índex d’atur i mediambientals, com l’adhesió dels municipis al Pacte de les Alcaldies”.

El diputat de Cooperació Municipal ha detallat els pressupostos de la seua àrea, entre ells el del pla de Serveis i Obres Municipals (SOM), els antics PPOS, que en 2017 ha repartit 35 milions d’euros; la injecció de més de 21 milions d’euros amb el pla d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS); els 20,6 milions del Fons de Cooperació i els quasi 10 milions d’euros destinats a la restauració i conservació del patrimoni de la província.

A l’hora de desenvolupar les bases de concessió, els tècnics de la institució han atès les dues principals demandes dels alcaldes: agilitzar la concessió de les subvencions i simplificar els procediments d’aprovació de les obres. “Aquests canvis permetran avançar en l’execució de les actuacions programades, reduirà el període de tramitació dels expedients i donarà més temps als ajuntaments per a realitzar processos participatius”, ha resumit Altur.

Així mateix, en el cas de les ajudes de Patrimoni, per exemple, estan millor posicionats els anomenats Béns de Rellevància Local o Béns d’Interès Cultural, i es bonifica no haver rebut subvenció en edicions anteriors, per a poder arribar a finançar un major nombre de projectes. “Tots els municipis tenen elements arquitectònics que els identifiquen com a poble i que els fan sentir orgullosos de pertànyer a una comunitat. Potser no arribarem a tot el patrimoni que es conserva en les nostres comarques, però sense la nostra ajuda, molts ajuntaments, sobretot els més menuts, no podrien fer front a les despeses de conservació o rehabilitació”, ha insistit Altur.

Les mancomunitats també reben ajudes

Des de l’entrada del nou equip de govern, s’ha insistit en la necessitat de mantindre la prestació de serveis que vénen desenvolupant les mancomunitats. “Volem que aquests serveis, fonamentals en la vida diària dels pobles, continuen oferint-se i millorant-se per a augmentar la qualitat de vida de la ciutadania”, ha assenyalat el diputat.

D’altra banda, una de les màximes a l’hora de redissenyar els antics plans provincials ha sigut respectar l’autonomia local dels municipis posat que, en paraules de Altur, “són els qui coneixen millor la realitat del seu poble i quins són les inversions prioritàries que necessiten desenvolupar”.