L´Àrea de Cultura obri el vast fons editorial de la Diputació a les biblioteques valencianes

L’anunci ha estat publicat en el BOP del dia 28 de desembre, i estableix un període de 90 dies per a fer les sol·licituds de llibres del fons de Diputació per part d’ajuntaments i biblioteques públiques

La mesura s’uneix a altres accions per al foment de la lectura i permetrà enriquir l’oferta de volums de les biblioteques municipals

28/12/2017.La Diputació de València compta amb un fons editorial format per milers de llibres de tota índole, el qual queda a disposició de les biblioteques públiques de les comarques valencianes. Aquesta mesura, publicada hui en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), s’uneix a altres accions per al foment de la lectura i permetrà adquirir un volum de publicacions pròpies que supera els 2.000 títols.

Al llarg de la seua història, la Diputació de València ha estat una de les entitats més actives en la publicació de llibres de tot el territori valencià, en ambdues llengües oficials. Pràcticament qualsevol disciplina del coneixement ha estat atesa per les publicacions de la corporació: narrativa, poesia, assaig, estudis científics, art, cultura, administració pública, premis i concursos…

Se sumen a aquest fons editorial les publicacions dels museus propis de la institució provincial: Museu de Prehistòria de València, Museu Valencià d’Etnologia, Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat i Museu Taurí. Així mateix, aquesta colecció s’ha pogut constituir gràcies a la implicació de les distintes àrees i serveis, i conforma una excel·lent col·lecció de títols que ocupen distintes branques del coneixement.

Qui pot accedir al fons editorial de la Diputació?

Aquest fons editorial ha estat obert als municipis, per primera vegada, amb l’objectiu d’enriquir l’oferta de llibres disponibles a les biblioteques valencianes. D’aquesta manera, poden optar a sol·licitar les publicacions totes les biblioteques dependents d’ajuntaments de la demarcació de València. L’accés al catàleg del fons, així com la petició de llibres, haurà de fer-se a càrrec de personal competent de la biblioteca, encara que la validació final de les comandes de llibres haurà de ser tramitada i autoritzada per l’ajuntament.

Com accedir al fons?

Poden accedir al fons editorial qualsevol responsable municipal de les biblioteques a través de la pàgina web: www.fonseditorial.dival.es

En primer lloc, la biblioteca haurà de fer una primera acreditació mitjançant una clau i contrasenya que facilitarà de manera automàtica la plataforma del fons editorial de la Diputació de València. A més, caldrà seleccionar els llibres que es vullguen incorporar a la comanda de cada municipi.

Una vegada feta la comanda, es genera un albarà provisional que haurà de ser validat pel tècnic responsable de cada municipi, de manera electrònica i adjuntat a la carpeta del ciutadà que té cada ajuntament. La biblioteca disposarà d’un termini d’una setmana per a validar l’albarà i remetre’l a la Corporació provincial. Si no s’activa dins del termini previst, la comanda serà cancel·lada; i una vegada enviada la petició a la carpeta ciutadana, s’anirà responent a les peticions dels ajuntaments per ordre d’arribada.

Arreplegada de la comanda

Serà competència de cada ajuntament fer-se càrrec de l’arreplegada dels llibres, en el punt de recollida i terminis que se li indicaran, una vegada tramitada la seua sol·licitud.