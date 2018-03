L´àrea de Modernització promou l´adequació de les entitats locals al nou marc europeu de protecció de dades

Connect on Linked in

La Delegació d’Informàtica i Desenvolupament de l’Administració Local ha organitzat una jornada-taller sobre la nova regulació de protecció de dades personals que entrarà en vigor el 25 de maig

El diputat de Modernització, Ivan Martí: “Les entitats locals, per ser les més pròximes als veïns, hem de ser les primeres en complir escrupolosament aquestes normes que tenen com a objectiu la protecció de la privacitat i la intimitat”

27/03/2018.El marc legal que regula la protecció de dades a la Unió Europea va ser renovat a l’abril de 2016 i a partir del proper 25 de maig tindrà plena vigència el territori europeu. Davant d’aquest important canvi, la Delegació d’Informàtica i Desenvolupament de l’Administració Electrònica de la Diputació de València ha organitzat una jornada monogràfica sobre el nou reglament per tal de contribuir a que les Entitats Locals i els seus organismes comencen l’adequació a aquest nou marc jurídic.

La rellevància d’aquesta iniciativa, com ha explicat Ivan Martí, diputat de Modernització, rau en que “les administracions públiques en general, i les entitats locals en particular per ser les més pròximes als veïns, hem de ser els primers en complir escrupolosament les normes. I, en aquest cas, són normes que tenen com a objectiu la protecció de bens jurídics tan valuosos i importants com la privacitat i la intimitat de les persones”.

Les jornades, amb el títol ‘Les EELL front al nou marc de la protecció de dades personals: el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD) i la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)’, han comptat amb l’assistència de vora 230 representants locals com les secretàries i secretaris de nombrosos municipis valencians, els responsables d’administració electrònica, departaments de tecnologies de la informació i la comunicació i d’altres àrees.

Ivan Martí ha destacat també durant la seua intervenció en l’apertura del taller que “des de la Diputació, volem que els nostres municipis no perden el pols de l’actualitat tecnològica i desitgem oferir als nostres ciutadans totes les possibilitats que els avanços tecnològics i la globalització són capaços d’aportar per a millorar la seua vida, el seu entorn i les seues relacions amb la resta de pobles del planeta”.

Les diferents intervencions programades en aquests tallers han comptat amb professionals qualificats que han exposat les principals característiques d’aquest nou marc jurídic per tal de clarificar quin és el seu abast i les seues implicacions. A més, s’han abordat les possibles interaccions del nou règim jurídic amb altres normes sectorials i s’ha tractat també la incorporació de la nova figura del delegat de protecció de dades, obligatori per a tots els organismes públics.

Al final de la jornada, Eusebio Moya, el cap de secció de Modernització, Administració Electrònica, Seguretat i Protecció SIC de la Diputació ha exposat les actuacions que la corporació provincial té previstes per a donar suport a les entitats locals en la implantació d’aquest nou marc de protecció de dades personals.