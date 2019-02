L’arquera almussafenya Nerea López, bronze en el Campionat d’Espanya

Connect on Linked in

La jove va aconseguir la tercera posició en aquest torneig el passat cap de setmana al costat de l’equip representant de la Comunitat Valenciana

També van participar en la convocatòria Emilio Lucha i Beatriz Polo, integrants del Club de Tir amb Arc d’Almussafes

L’equip valencià de tir amb arc femení, del qual formava part l’arquera almussafenya Nerea López, va aconseguir el passat cap de setmana a Astúries la medalla de bronze en el Campionat d’Espanya Absolut i per Equips de Tir amb Arc en sala en la modalitat d’arc recorb. La jove del Club de Tir amb Arc d’Almussafes, que competia al costat d’Andrea Martí i Laura Warmuz, augmenta així el seu ja extens palmarés. En la mateixa competició també van participar els arquers almussafenys Beatriz Polo, que va ser novena, i Emi Lluita, que va quedar en la dissetena posició.

El pavelló d’exposicions La Magdalena d’Avilés, a Astúries, va acollir el passat cap de setmana el Campionat d’Espanya Absolut i per Equips de Tir amb Arc en Sala, un torneig en el qual l’arquera almussafenya Nerea López Sanchís va aconseguir la medalla de bronze al costat de l’equip valencià en les proves d’arc recorb per equips femenins, en les quals va competir al costat de les seues companyes Andrea Martí, del club Arc Raspeig, i Laura Warmuz, del Club Calderona. Les joves es van imposar a les representants de les Illes Balears per un atapeït 5 (28) a 5 (27) en la final per aquest metall.

També van participar en el campionat en representació del Club de Tir amb Arc d’Almussafes altres dos esportistes de la localitat. Emi Lucha va aconseguir classificar-se amb una meritòria 17a plaça, tenint en compte que és el primer any que competeix en categoria cadet i que el tall se situava en el lloc 32. Per part seua, Beatriz Polo va passar la primera eliminatòria aconseguint finalment la novena posició. María Gómez no va poder assistir a l’esdeveniment degut a una lesió i des de l’entitat confien a poder comptar amb ella per a la pròxima cita.

Aquest cap de setmana, el dissabte 9 i el diumenge 10 de febrer, se celebra a Benalmàdena el Campionat d’Espanya de Cadets i Júniors, convocatòria en la qual està prevista la participació de Ferrán Rodrigo, Yoli Lucha, María Gómez, Emi Lucha i Beatriz Polo, tots ells “amb serioses aspiracions d’aconseguir medalla”, segons el club.