L’arquera almussafenya Nerea López, novena en la World Cup de Antalya, Turquia

La jove esportista va competir per primera vegada en la seua trajectòria al costat de les madrilenyes Alicia Marín i Mónica Galisteo

El seu pròxim repte serà en els ‘Jocs del Mediterrani’, que se celebraran a Tarragona el pròxim mes de juny

Almussafes, a 24 de maig de 2018. Nerea López i les seues companyes d’equip, Alicia Marín i Mónica Galisteo, van aconseguir ahir dimecres 23 de maig la novena posició en la World Cup de Tir amb Arc celebrada en la ciutat de Antalya, a Turquia. En aquesta competició, la jove pertanyent al Club de Tir amb Arc d’Almussafes no va aconseguir classificar-se en l’apartat individual. Ara es prepara per a participar en els ‘Jocs del Mediterrani’, que reuniran el pròxim mes de juny a Tarragona a milers d’esportistes de disciplines olímpiques i que es retransmetran per televisió.

La World Cup de Tir amb Arc que s’està celebrant del 20 al 26 de maig en la ciutat turca de Antalya ha permés a un dels equips espanyols participants aconseguir la novena posició en la classificació. El conjunt format per l’almussafenya Nerea López i les madrilenyes Alicia Marín i Mónica Galisteo van aconseguir aquest destacat resultat ahir dimecres 23 de maig “sent la primera vegada que competien juntes, la qual cosa té més mèrit”, destaquen des del Club de Tir amb Arc d’Almussafes, al que pertany López.

En l’apartat individual, el diumenge 20 van començar els entrenaments lliures i l’endemà, el dilluns 21, Nerea López va aconseguir superar els exercicis classificatoris i plantar-se en les eliminatòries de la jornada del dimarts en una bona posició. No obstant açò, després d’una disputada eliminatòria va caure en la fletxa del desempat, la qual cosa li va tancar les portes a seguir avançant en les successives fases la competició.

Aquest campionat és el segon del calendari de les Word Cups després del torneig disputat a Xangai, que es va celebrar del 23 al 29 d’abril en aqueixa ciutat xinesa, i al que López va poder accedir representant a Espanya, igual que en el cas de Antalya, després de ser seleccionada en el procés classificatori reglamentari.

Després d’aquesta nova experiència internacional, el pròxim mes de juny Nerea López es traslladarà a Tarragona per a participar en els ‘Jocs del Mediterrani’, una de les competicions més importants de la temporada, en la qual estaran representats tots els esports olímpics i milers d’atletes i que serà àmpliament retransmesa per televisió.