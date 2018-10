L’artista Anna Malagrida presenta a l’IVAM la seua exposició ‘El pes de les cendres’

Connect on Linked in

El director de l’Institut Valencià d’Art Modern, José Miguel G. Cortés, i l’artista Anna Malagrida (Barcelona, 1970) han presentat als mitjans l’exposició ‘El pes de les cendres’ que gira al voltant d’un aspecte oblidat de les Falles de València: les cendres, les empremtes, les restes que queden quan acaba la festa.

“Anna Malagrida treballa sobre un aspecte de les Falles que ha passat desapercebut i que ha sigut infravalorat. No obstant això, les cendres tenen una important càrrega simbòlica i contenen l’essència de les Falles”, ha explicat el director de l’IVAM sobre la mostra, que estarà oberta fins al 24 de febrer de 2019.

A través d’una desena de projeccions de vídeo distribuïdes per les dues plantes de la sala, l’artista ha creat una gran instal·lació específica per a la Galeria 6 de l’IVAM. “La imatge del foc en les Falles és una al·legoria de la societat”, ha comentat l’artista. Més que en una societat líquida -com descriguera el pensador Zygmunt Bauman-, “vivim en una societat gasosa, i el que hauria de ser més important es converteix en gas”, ha matisat.

El projecte és fruit d’un any d’investigació de l’artista sobre les Falles, declarades patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco. “Són patrimoni immaterial perquè són expressió de creativitat, de bellesa, d’experimentació, de cohesió… Això no es pot mesurar. Però les cendres sí que es poden pesar, i poden arribar a pesar molt. Aquesta ambivalència entre el que és lleuger i el que és pesat, el que és gran i xicotet, és el que m’interessa”, ha manifestat l’artista citant Marcel Duchamp, que va inventar el concepte d’infralleu (inframince) per a mesurar aquella energia quasi imperceptible que es desaprofitava en xicotetes situacions.

Anna Malagrida utilitza fonamentalment la fotografia i el vídeo en els seus treballs. Per primera vegada en la seua carrera, en aquesta mostra ha utilitzat únicament vídeos. “En el procés de treball es va imposar el vídeo per aquesta noció de transformació de l’energia”. Les peces de l’exposició mostren imatges de ninots al foc, la pala garbelladora que va construint una piràmide de matèria inservible, un home que agrana les restes o un núvol de pols que reté la memòria del pas del temps.

L’exposició també mostra les cendres recollides per l’artista durant la nit de la cremà, escampades pel sòl, i la pols generada durant el temps que Malagrida porta treballant en el projecte. L’últim vídeo de l’exposició és un homenatge a l’obra ‘Élevage de poussière’ (viver de pols) de Man Ray i Marcel Duchamp. El vídeo es projecta sobre un vidre perquè es perceba la pols de la sala”, ha explicat l’artista i comissària de la mostra.

L’exposició d’Anna Malagrida s’uneix a les mostres que exhibeix l’IVAM actualment dedicades a l’escultora Ángeles Marco i a la francesa Annette Messager, Premi Julio González. “Tres dones copen la programació expositiva de l’IVAM i no és casualitat, sinó que ho hem buscat deliberadament”, ha conclòs el director de l’IVAM.