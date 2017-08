L’artista Paco Castelló exposa durant les Festes Majors de l’Alcúdia

‘Magremeua’ és el títol de l’exposició que penja l’artista plàstic Paco Castelló en la Casa de la Cultura de l’Alcúdia i que estarà oberta des del 31 d’agost al 13 d’octubre, de 16 h a 21 h. Primer artista valencià del reciclatge, Paco Castelló proposa una passejada pel riu Magre i per les deixalles orgàniques i inorgàniques que el llit del riu rep i guarda, tractades convenientment per la mà del pintor, de l’escultor, de l’artista plàstic total que reordena el paisatge i ens convida a reflexionar sobre la perduració de l’efímer. L’artista combina amor i humor en les seues peces per recrear l’acció antròpica sobre un riu viu: les canyes i la pintura es barregen, les branques polides poden agermanar-se amb el pneumàtic usat, la corfa d’un fruit pot esdevindre la vulva per la que passa el món quan necessita nàixer. Paco Castelló completarà l’exposició amb una acció sonora en la qual intervindrà la Filharmònica Alcudiana: serà el 13 d’octubre, a les 22 hores en la Plaça Tirant lo Blanch de l’Alcúdia.

