L’Arxiu del Regne de València exposa ‘La Corona d’Aragó dibuixada. Història i ficció

L’Arxiu del Regne de València exposa la mostra ‘La Corona d’Aragó dibuixada. Història i ficció’, que reflecteix un període històric d’Espanya, del segle XII al XV, mitjançant les il·lustracions, el còmic i l’humor gràfic.

És una exposició itinerant promoguda pel Ministeri de Cultura i l’Arxiu de la Corona d’Aragó per a commemorar el 700 aniversari des que es va crear, que està comissariada per Antoni Guiral i Jordi Riera Pujal.

L’exposició està composta per panells il·lustrats distribuïts en quatre seccions: ‘La història contada en vinyetes’, ‘La ficció històrica’, ‘Que l’humor ens acompanye!’ i ‘Tirant lo Blanc”. La mostra es completa amb documents originals de l’Arxiu del Regne de València i la Biblioteca Valenciana.

La temàtica fa referència a la història de la Corona d’Aragó al Mediterrani, com la conquista de Mallorca, del regne de València i de Nàpols, les gestes dels almogàvers a Bizanci i a Grècia, les Croades… També podem veure que apareixen personatges històrics, com Jaume I, i de ficció, com Tirant lo Blanc, el personatge de la novel·la universal que va escriure Joanot Martorell.

Entre els autors que apareixen en l’exposició, com Albert Mestre, Josep Vinyals, Jaume Marzal, etc., trobem també nombrosos valencians, com Miquel Ambrosio Zaragozà, ‘Ambròs’; Jesús Huguet Enguita; Vicent Llobell, ‘Sento’; Manuel Boj; Jesús Huguet Enguita; Toni Laveda; Joan Josep Torneo; Cristina Llevarán; Joan Verdú; Enric Calvo; i Enric Solbes.

En la inauguració han participat el subdirector de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Albert Torra, el subdirector general del Llibre, Arxius i Biblioteques, Vicent Moreno, i el director de l’Arxiu del Regne de València, Francesc Torres.

L’exposició romandrà oberta de dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 hores des del 26 de setembre fins al 6 de gener de 2018.