Las Naves i Fisabio presenten el II concurs de vídeos «De major vull ser com…» per visibilitzar el paper de la dona en la ciència

El termini de presentació de vídeos és del 5 de novembre al 5 de desembre

Las Naves, centre d’innovació de l’Ajuntament de València, i la Fundació Fisabio presenten demà la segona edició del concurs de vídeos «De major vull ser com…» dirigit a joves estudiants d’ESO, Batxillerat i Formació Professional dels centres educatius de la Comunitat.

El concurs, dotat amb 12.000 euros en premis, pretén reconéixer al paper clau de les dones en la comunitat científica i tecnològica, així com promoure el despertar de vocacions científiques i tecnològiques entre les xiquetes i adolescents.

Com a novetat, enguany el concurs entregarà 2 premis en cadascuna de les 3 modalitats: Millor Guió, Millor Producció Audiovisual i Vídeo més Innovador en el contingut i plantejament de la temàtica proposada. Els 6 premis es destinaran per a l’adquisción de material tecnològic, científic i/o educatiu tant per a les persones o equips autors i els seus centres educatius.

El termini de presentació de treballs és del 5 de novembre al 5 de desembre de 2018. Demà s’exhibiran els vídeos premiats en la primera edició, i en l’acte estaran presents els i les autores d’estes audiovisuals.