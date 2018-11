L’Associació AGUAFA de Guadassuar ha posat en marxa el projecte Activa 2018.

Connect on Linked in

Aguafa és una entitat sense ànim de lucre des de 2002. El seu principal objectiu és incrementar la qualitat de vida de les persones afectades per una demència a través d’un entorn adequat i de l’aplicació de teràpies no farmacològiques que alentisquen el procés evolutiu de la seua malaltia, millore el seu desenvolupament en les activitats de la vida diària i augmente la seua autoestima, així com proporcionar un respir psicològic al cuidador.

Desde Aguafa estan inmersos en el projecte Activa 2018, què busca establir sinèrgies naturals que puguen difondre la importància de treballar activament per a envellir dignament.

A més genera activitats amb una periodicitat estable que permet a les persones adherir-se a elles durant tot l’any, com és una sessió setmanal d’estimulació cognitiva “TALLER ACTIVEM LA MENT” on les terapeutes fan conéixer a les persones com funciona la seua ment i com han de treballar-la quotidianament a través de diferents estratègies senzilles que permeten al cervell mantindre’s actiu, facilitant el rec sanguini i enfortint les connexions neuronals. Però el projecte ACTIVA també incideix en la part física o millor dit funcional de la persona, apuntant a la coordinació i l’equilibri com a principals fronts d’acció, que minven amb el pas del temps, i treballant les diferents patologies entenent les causes, l’evolució i com aconseguir beneficis amb pràctiques diàries assolibles per qualsevol persona.

I per últim, i no menys important, es treballen les emocions i el sentiments potenciant emocions més positives i adaptatives que generen sentiments agradables i enriquidors, a més s’hi informa sobre certes patologies mentals i com estes afecten a l’estat d’ànim de les persones.