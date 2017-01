L’Associació Cultural Falla Plaça Malva d’Alzira atorga el Guardó d’Or 2017 al cantant Paco Muñoz

L’acte de lliurament es durà a terme el dijous 9 febrer, a les 19:30 hores, en la Casa de la Cultura

Enguany la nostra comissió ha decidit atorgar esta distinció a Paco Muñoz. Nascut a València el 5 de gener de 1939, Francesc Muñoz i Martínez va començar estudis de seminarista influït per son ‘tio’, rector de Carcaixent; primerament estigué nou mesos de diaca a Bocairent i, en acabant, a Montserrat , pobles amb els quals guarda encara molta relació; en faltar sa mare va deixar el sacerdoci i, alhora que treballava de mecànic de cotxes, va estar donant classes de religió i d’història de la música als Escolapis de València. Viu a Real (Ribera Alta) des de fa molts anys.

Paco és una cantant de vocació tardana, va començar a cantar animat per Ovidi Montllor i és molt popular per la seua especial dedicació a la cançó infantil, per a la qual cosa fou decisiva l’opinió de Joan Fuster.

L’any 1975 començà a actuar en les associacions veïnals de València, on tocava cançons d’Aute, Llach o Serrat acompanyat d’una guitarra; la seua presentació oficial tingué lloc al Teatre Micalet el 4 de novembre de 1976. El seu primer disc, La llibertat la picaren, aparegué a l’any següent amb un pròleg de Toni Mestre, co-autor de la lletra de la cançó Què vos passa, valencians?

En la seua carrera discogràfica compta amb més de deu gravacions fetes exclusivament per als xiquets.

El seu gran amic Enric Lluch, en el pròleg d’enguany del Tro d’Avís afirma: “potser, caldrà elaborar alguna enciclopèdia que reunisca els homenots que, al llarg dels últims s’han manifestat ferms en les seues conviccions personals. En aquesta suposada enciclopèdia, sens dubte, caldria encabir Paco Muñoz, un autèntic homenot fidel a uns principis que pretenien- i pretenen-, manifestar de manera oberta i sense cap tipus d’ambigüitat, l’estima i la defensa de tot allò que significa la seua llengua, la seua terra, la seua cultura i la seua gent. Uns principis que, com sol ser normal en un país tan estrany com el nostre, li han produït la sensació, real, d’estar lluitant sempre en el bàndol equivocat.

Caldria suposar que, davant d’aquest tipus d’experiència de “perdedor”, Paco Muñoz mostrara una actitud, si més no, amargada i deprimida. Raons en tindria més que de sobres, perquè resulta ben dur ser rebutjat per sistema per la dreta ultramontana i, alhora, no ser reconegut per moltes de les innombrables barraquetes de l’anomenat progressisme, sovint urpa a la grenya per tal de dilucidar qui representa millor el concepte de cultura pròpia. País!

Però, no. Davant d’aquesta situació, esperpèntica però real, Paco Muñoz ha seguit treballant en allò que qualsevol amb dos dits de seny haguera fet en circumstàncies ordinàries: dedicar-se a fer el que sap fer, en el seu cas a cantar i, al temps, posicionar-se en uns pressupòsits, sempre els mateixos, que consisteixen en la defensa genèrica d’allò que és nostre sense esperar res a canvi. O en tot cas, confiant en un mínim reconeixement”.

L’Associació Cultural Falla Plaça Malva vol distingir enguany a Paco Muñoz amb aquest Guardó d’Or per la seua gran i llarga trajectòria professional com a conseqüència d’una tasca seriosa, continuada i ferma i, també, per la seua vessant humana.

L’acte de lliurament del Guardó d’Or es durà a terme el dijous 9 febrer, a les 19:30 hores, en la Casa de la Cultura, dins dels actes programats en la XXV Setmana Cultural.