L’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ porta l’‘street art’ a Almussafes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’entitat va començar fa uns dies un projecte artístic d’il·lusió òptica en el carrer per a vianants que uneix el carrer Major i el parc del Sagrari

El treball, en el qual estan col·laborant els 25 integrants de l’entitat, estarà conclòs amb l’inici de les festes patronals, en el mes de juliol

Almussafes, a 19 de juny de 2018. L’Ajuntament d’Almussafes ha confiat en l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ perquè decore el carrer per a vianants que uneix el carrer Major i el parc del Sagrari. Per a açò, els 25 integrants de l’entitat estan duent a terme en aquesta concorreguda via un projecte d’il·lusió òptica en el qual estan donant vida a un carrer amb les seues cases, persones i la seua zona enjardinada. El color serà el protagonista d’aquesta creació que estarà a punt abans de l’inici de les festes patronals, el pròxim mes de juliol.

L’art pren els carrers d’Almussafes. Després de la iniciativa que va portar a la Regidoria de Medi Ambient a decorar les illes ecològiques de reciclatge del municipi i del projecte de la Regidoria de Benestar Social perquè els participants en el programa d’intervenció socioeducativa dissenyaren un grafit en la zona del poliesportiu, la pintura continua fent-se un lloc en els espais públics del nucli urbà de la població.

Fa uns dies, l’Associació Cultural ‘Pintura i Pinzell’ va acceptar la proposta de l’Ajuntament d’Almussafes per a posar color al carrer per als vianants que uneix el carrer Major amb el parc del Sagrari, les parets de la qual fins ara lluïen pintades de blanc. L’entitat, coordinada per l’artista local Demelsa Mínguez, ha emprés en aquestes parets el desenvolupament d’un projecte d’il·lusió òptica en el qual s’han involucrat els seus 25 integrants.

“L’art ha d’eixir de les sales d’exposició perquè la ciutadania el conega i sàpiga tot el potencial comunicatiu que té per a expressar sentiments, emocions i idees”, assegura la regidora de Cultura, Teresa Iborra, “i en aquest cas estem completament segurs que els artistes de ‘Paleta i Pinzell’ seran capaços de dotar de personalitat a aquest passatge perquè es convertisca en una zona emblemàtica de la nostra localitat”.

En aquests dos grans llenços, els pintors almussafenys estan donant regna solta a la seua creativitat, atès que el consistori municipal els va donar carta blanca per a triar tant la temàtica de les obres com la tècnica utilitzada per a la seua materialització. En una de les parets, de 3 metres d’altura i 48 metres de longitud, estan donant vida a un carrer real, amb els seus corresponents habitatges, persones i fins i tot una quadra amb cavalls. En l’altra, de la mateixa longitud, però de 2 metres d’altura, preveuen dissenyar un jardí.

La idea és finalitzar els treballs abans de l’inici de les festes patronals, per la qual cosa estan dedicant-li diverses vesprades a la setmana. “Estem molt orgullosos que l’Ajuntament d’Almussafes haja confiat en nosaltres per a donar color i vida a aquest espai tan transitat pels veïns de la població i, sobretot, que ens haja donat total llibertat per a expressar-nos tal com sentim”, destaca Demelsa Mínguez.