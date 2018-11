L’Associació de comerciants de Cullera valora positivament que es promoguen reformes en l’Avinguda Diagonal

Print This Post

Reformes que es duran a terme per a promoure formes de transport sostenible i revitalitzar els comerços.

L’Associació de Comerciants i Emprenedors de Cullera valora positivament la reforma que està desenvolupant l’Ajuntament de la ciutat en l’Avinguda Diagonal del País Valencià.

El consistori està reformant aquesta via cèntrica de forma que ara, en lloc de tindre quatre carrils de circulació, dos en cada sentit, ha passat a tindre dos carrils. A una banda de l’avinguda, s’està instal·lant un carril bici, al costat de places d’aparcament i un carril per al trànsit dels vehicles. Mentre que, en l’altre sentit, s’han creat noves places d’aparcament que fins ara no existien i s’ha deixat un carril de circulació.

Així, des d’ACECU creuen que aquests canvis ajudaran que els vianants puguen recuperar el centre de Cullera i, a més, amb la creació del carril bici es promou una forma de transport sostenible.

D’aquesta forma, des de l’associació de comerciants fan una primera valoració positiva i esperen que aquesta reforma siga un punt clau per a revitalitzar el comerç local de la zona.

Els comerciants expliquen que és millor que molts dels vehicles que entren a Cullera vagen per la circumval·lació del Bulevard i, així, els turistes que visiten el poble entren a través del Pont de la Bega, sense necessitat de col·lapsar el centre.