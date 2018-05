L’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes reparteix entre els seus clients i usuaris participacions per al sorteig, que es realitzarà el 4 de juny

Print This Post

Almussafes, a 15 de maig de 2018.El passat dijous 10 de maig l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL) va començar una nova campanya de fidelització. Des de llavors i fins al pròxim dijous 31 de maig, els establiments adherits a l’entitat reparteixen entre els seus clients i usuaris paperetes per a participar en el sorteig d’un total de 3.000 euros en vals de 50 euros que els guanyadors podran canviar per productes i serveis oferits pels comerços integrats en l’entitat.

Amb cada compra o servei contractat els clients dipositen una d’aquestes paperetes en les urnes habilitades per a aquesta qüestió, de manera que quantes més compres es realitzen més possibilitats existeixen de resultar agraciat en aquest sorteig que organitza AECAL des de la seua fundació per a impulsar les vendes entre la població de la localitat i premiar la fidelitat. El sorteig es durà a terme el pròxim dilluns 4 de juny a les 21 hores en el Centre Cultural, després del que es cridarà per telèfon als guanyadors perquè puguen arreplegar els premis.

Entre els establiments associats la ciutadania almussafenya pot trobar productes i serveis relacionats amb els sectors de la moda, l’assessoria, els mobles, la restauració, els regals, la salut, l’alimentació, les agències de viatges, l’estètica, la ferreteria, l’educació, les assegurances, la banca o l’esport, entre uns altres. Des de AECAL destaquen que en la localitat es poden trobar tot tipus de productes i serveis de qualitat, a bon preu i amb una atenció personalitzada.