L’Associació “Empresaris de Burjassot” programa una xarrada empresarial sobre la nova Llei RGPD i la comunicació en els negocis

Dijous que ve 8 de novembre els comerciants i empresaris de Burjassot, de la mà de l’associació “Empresaris de Burjassot” poden participar en la xarrada empresarial, organitzada per Empresaris, sobre La nova Llei R.G.P.D i la comunicació en el meu negoci.

La xarrada tindrà lloc a les 15 hores en el Centre Empresarial de Burjassot, en l’Av. Màrtirs de la Llibertat, 5, i es va a realitzar conjuntament amb les empreses La meua Publi Online, Conntia i Cases de Dret Advocats, tal com han informat des de l’associació burjassotense. La xarrada té com a objectiu analitzar la forma en la qual la nova Llei R.G.P.D afecta al tractament de les dades de clients per part de les empreses.

De la mà d’Héctor Troyano, advocat especialista en protecció de dades i Adolfo Valero, professional en promoció, màrqueting i publicitat, es presentaran les novetats de la nova Llei i com aquesta afecta a les empreses i comerços en l’actualitat. Així mateix, amb motiu de la xarrada s’informarà sobre els últims canvis en Google i les novetats que afavoreixen al comerç local, l’autònom i la PIME, facilitant fins i tot eines i/o llicències gratuïtes per a potenciar els negocis en la xarxa complint amb la vigent normativa.

Els i les interessades a assistir a la xarrada, han de contactar amb Empresaris de Burjassot a través del correu info@empresarisburjassot.es o bé en el telèfon 655083172.

La xarrada compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Burjassot, CEMEF, Caixa Popular i el Mercat Municipal L’Almara.