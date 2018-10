L’Associació de Moros i Cristians de la Vila d’Alzira també col·labora en el reciclatge

Print This Post

Des de les regidories de Festes i Serveis Públics continuen les mesures de col·laboració amb diferents col·lectius per tal de conscienciar en el reciclatge, en este cas, de vidre.

Com ja es va fer en el seu moment amb les comissions falleres, ara se suma a la iniciativa l’Associació Cultural de Moros i Cristians de la Vila, amb un contenidor que porta el seu escut, per tal de facilitar el reciclatge de vidre que es puga generar al seu cau durant la celebració de les seues festes

Segons declara el regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, “El propòsit d’esta mesura no és una altra que, durant el dies de festes, tots posem de la nostra part perquè Alzira lluïsca el més neta possible i done exemple de responsabilitat i conscienciació. I des del nostre departament fem, contínuament, campanyes de difusió en què expliquem els beneficis de reciclar”.

Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Festes assegura al respecte: “Els col·lectius i associacions festives de la ciutat estan implicant-se amb el reciclatge des de fa temps, sobretot de vidre. I els Moros i Cristians d’Alzira també han volgut sumar-se a esta iniciativa. Per la qual cosa, durant els dies de celebració de la seua festa -5, 6 i 7 d’octubre- disposaran d’un contenidor a la seua disposició. I des d’ací vull agrair-los que també hagen col·laborat en esta campanya de conscienciació”.