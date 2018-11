L’Associació de Premsa Comarcal Valenciana es dóna cita a Sueca

Connect on Linked in

El col·lectiu celebra a la capital riberenca la seua assemblea general itinerant

Els tretze periòdics locals i comarcals que constitueixen l’Associació de la Premsa Comarcal Valenciana han celebrat este dimarts, 6 de novembre, la seua assemblea general en les instal·lacions del casino de l’Ateneu Sueco del Socorro, a Sueca, amb la col·laboració del consistori suecà. Esta vegada els amfitrions d’esta assemblea itinerant foren el periòdic local Suheca.com i la revista Estil. La reunió va estar presidida per Ramón Climent, president del col·lectiu.

L’alcaldessa de Sueca va assistir també a la primera part de la trobada. La màxima autoritat local va reafirmar el seu suport a la “premsa de proximitat”, la col·laboració directa que manté l’Ajuntament de Sueca amb els mitjans d’abast local i comarcal, entre d’altres, i el seu respecte pel paper que desenvolupa en la informació de la població i en el foment i la promoció de la llengua.

Al seu torn, Isabel Jiménez, regidora de Comunicació a l’Ajuntament de Sueca, qui es va reconéixer bona coneixedora de la realitat mediàtica valenciana, per la seua formació i experiència, va felicitar el col·lectiu per la seua tasca i va convidar-los a seguir fent treball en xarxa. L’edil va considerar que un fòrum com este, per compartir experiències i aprenentatges, només pot contribuir a enriquir el nostre panorama comunicatiu.

El regidor de Cultura, Vicent Baldoví, i la diputada provincial de Turisme, Pilar Moncho, també van participar en l’acte de benvinguda a l’agrupació.

L’assemblea a Sueca va servir per informar de la situació econòmica de l’entitat i dels pròxims projectes per a consolidar la marca de la ‘Premsa Comarcal Valenciana’. Després del matí de treball, la delegació de periodistes va conéixer l’emblemàtic paratge de la Muntanyeta dels Sants i van degustar una paella elaborada amb els ingredients de la recepta oficial del concurs de Sueca. El primer tinent d’alcalde i regidor d’Agricultura, Salvador Campillo, va acomiadar als assistents obsequiant-los amb uns saquets d’arròs i publicacions relacionades amb la ciutat.