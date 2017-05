L’atur baixa en 92 persones a Almussafes durant l’últim any

La taxa actual de desocupació, que se situa en el 8,07%, es troba per sota de la mitjana de la comarca (11,25%) i de la província (12,32%)

Les mesures impulsades a través del Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació i les bones relacions amb els empresaris han permés aquesta millora

Les Ajudes a la Contractació que concedeix l’Ajuntament a les empreses han suposat un total de 99 contractes en el 2016, 32 d’ell de caràcter indefinit

L’equip de govern municipal es mostra satisfet amb el resultat obtingut amb la seua gestió en matèria d’ocupació

Almussafes, a 24 de maig de 2017. L’atur a Almussafes es va situar en el 8,07% en el mes d’abril, un 1,53% menys que al març de 2016. D’aquesta forma, actualment hi ha 92 aturats menys que fa un any. La localitat continua per sota de la mitjana d’atur existent en la comarca (11,25%) i en la província (12,32). Segons l’equip de govern, que es mostra molt satisfet amb el treball realitzat, aquests resultats són fruit de l’ampli paquet de mesures impulsades des de la Regidoria d’Ocupació, que aquest 2017 dedica una inversió total de 1.045.000 euros de pressupost al seu Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació. Entre les accions que han contribuït a reduir en quasi un centenar el nombre d’aturats, l’alcalde destaca les ajudes a la contractació, amb les quals s’han aconseguit 32 contractes indefinits en 2016, els Planes d’Ocupació Local (POL), les beques de postgraduats i estudiants i les bones relacions existents entre el consistori i els empresaris.

L’Ajuntament d’Almussafes continua rebent bones notícies quant al que a situació de l’ocupació es refereix. Segons l’última dada publicada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), referit al mes d’abril, la taxa d’atur en la localitat se situa actualment en el 8,07%, una xifra que es tradueix en un total de 487 aturats. Respecte a la dada de març de 2016, moment en el qual es va registrar un 9,60% i 579 aturats, la disminució de la taxa ha sigut de l’1,53%, la qual cosa en termes absoluts equival a 92 aturats menys. La comarca de la Ribera Baixa va registrar a l’abril un 11,25% d’atur i la província de València un 12,32%, per la qual cosa Almussafes se situa al voltant de quatre punts per sota de la mitjana dels municipis del seu entorn.

Des de l’equip de govern municipal mostren la seua satisfacció per aquesta tendència a la baixa. “Des del minut zero la nostra prioritat ha sigut reduir la xifra d’atur fins a situar-la en la denominada taxa tècnica i malgrat que no està resultant res senzill pensem que la gran bateria de mesures arreplegades en el Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació i l’increment constant del seu pressupost està permetent avançar cap a la citada meta amb passos ferms i decidits”, ressalta l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González.

Ajudes a la contractació

El citat Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació d’Almussafes, al que el consistori dedica aquest 2017 una inversió total de 1.045.000 euros de pressupost, estableix diverses línies d’actuació, entre les quals destaca l’apartat d’ajudes a la contractació. De fet, les empreses reben entre 3.000 i 3.700 euros per les indefinides. Des de la seua posada en marxa l’any 2013, aquesta partida ha anat incrementant-se de manera notable al mateix temps que creixia el nombre de sol·licituds realitzades per les empreses situades en el terme municipal, sobretot en els seus polígons industrials. De les 28 contractacions realitzades gràcies a aquesta iniciativa en la seua primera edició, s’ha passat a les 99 registrades en 2016, de les quals 32 són indefinides, enfront d’una única contractació d’aquestes característiques realitzada en 2013. La xifra també resulta cridanera si la comparem amb la de 2015.

Encara que el nombre de contractats beneficiaris per aquestes ajudes va augmentar en 15 en 2016 respecte a l’exercici anterior, el creixement dels contractes indefinits va ascendir de forma exponencial en passar dels 3 de 2015 als 32 del passat any. Fruit del gran interés mostrat pel teixit empresarial almussafeny en relació a aquesta qüestió, l’equip de govern ha decidit incrementar de manera considerable el pressupost municipal dedicat a aquesta partida. D’aquesta forma, aquest 2017 les ajudes a la contractació veuran incrementada la seua inversió en 40.000 euros, després de passar dels 135.000 euros de 2016 als 175.000 euros actuals. “Hem de focalitzar els nostres esforços en aquells aspectes que veiem que funcionen i en aqueix sentit considerem que els empresaris necessiten el nostre suport econòmic per a fer possibles aquestes contractacions”, destaca González.

Relació amb els empresaris

No obstant açò, les dades obtingudes amb aquesta gestió, que el president de l’executiu local qualifica de “molt positius”, són fruit també d’altres iniciatives. Entre elles es troba la creació dels Plans d’Ocupació Locals (POL), que amb un pressupost de 300.000 euros per a l’actual exercici conclourà l’any amb un total de 60 persones contractades per a períodes de quatre mesos, o les beques per a postgraduats i estudiants, gràcies a les quals 26 joves estan gaudint d’estades remunerades en els diferents departaments de l’administració municipal.

Finalment, l’alcalde destaca també les bones relacions existents actualment amb el teixit empresarial com a responsable de l’avanç per la senda de la recuperació de l’ocupació i assenyala especialment la creació del Consell Econòmic i Social i l’estreta col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de Parcs i Polígons Industrials (APPI). “Estem en constant comunicació amb els empresaris per a arreplegar les seues inquietuds. De fet, gran part de les iniciatives impulsades són la resposta a les seues reivindicacions”, conclou el primer edil.