L’Atzeneta s’endú els punts del camp del Paterna (0-2)

Els gols d’Alejandro Sánchez i Daniel Fernández donaren la victòria a l’Atzeneta en la seua visita al Gerardo Salvador de Paterna. El conjunt valencià està tercer per la cua amb 18 punts, mentre que l’Atzeneta és seté amb 37 punts.

Paterna i Atzeneta es varen veure les cares el diumenge en l’Estadi Gerardo Salvador per disputar la jornada número 23 del campionat de Tercera Divisió.

Un encontre amb cert equilibri que s’acabà decantant-se per al bàndol visitant gràcies al marcador final de 0 gols a 2.

En el primer temps, quan ja s’havia consumit mitja hora, Alejandro Sánchez obria el marcador per a posar l’avantatge mínim favorable a l’Atzeneta.

Amb aquest marcador es va arribar al temps de descans en un gelat Gerardo Salvador a causa de la situació climatològica.

Vora al minut 60 de partit, el conjunt visitant va fer dos moviments a la banqueta; primer es retirava Víctor Fuentes per a donar pas a Isaac Puig, i poc després Mauro Melo entrava per a cobrir el lloc d’Alejandro Jiménez. En el Paterna, David Juárez entrà per Sergio Cuesta.

El conjunt local va intentar posar les taules, però no ho va aconseguir i fou l’Atzeneta qui acabà tancant el partit en anotar el segon gol per mitjà de Daniel Fernández.

Amb aquest resultat, l’Atzeneta es queda en la setena posició amb 37 punts, per davant de l’Alzira que en té 36 i empatat amb el Sant Vicent, que és cinquè. El Paterna continua en posicions de descens amb 18 punts a 2 del Novelda, equip que marca la permanència.

La pròxima setmana l’Atzeneta rebrà al Crevillent, mentre que el Paterna rebrà a la Unió Esportiva Alzira.