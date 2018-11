L’aula de formació de l’ADL de Benifaió explica ja amb nous ordinadors

Print This Post

Amb la subvenció de la Diputació de València SOM 2018/2019 gestionada per l’Ajuntament de Benifaió les instal·lacions de l’Agència de Desenvolupament Local de Benifaió ja compten amb 16 nous ordinadors i un projector per a garantir la qualitat de l’aula d’informàtica, “amb aquesta adquisició els participants en els diferents cursos que s’organitzen des de l’ADL tenen ja unes eines de treball adequades per al seu ús”, comenta l’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz.

L’alumnat del nou curs d’iniciació a la informàtica, internet i smartphones, que va donar començament dilluns passat, ja estan utilitzant el nou subministrament. Un curs que, com assenyala el regidor de l’àrea Xavier Martínez “estarà vigent durant el mes de novembre amb prop de 30 participants que de nou tindran al seu abast les eines necessàries i amb una persona especialitzada en la matèria per a avançar en els coneixements sobre l’ús d’internet i les noves tecnologies”.