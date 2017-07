L’Aula de Teatre d’Alberic estrena “Que es besen!”

Alberic, 21 de juliol de 2017.L’Aula de Teatre d’Alberic retorna a l’escenari amb Que es besen!, una comèdia dirigida per Vicent Domingo. L’estrena d’aquesta nova producció serà hui divendres 21 de juliol al Teatre Liceo d’Alberic, i servirà de colofó al cinquè curs de l’Aula des del seu naixement en octubre de 2012. Que es besen! és un espectacle de creació col•lectiva en clau d’humor: cada escena pren com a punt de partida costums i anècdotes típiques d’un casament valencià i les duu a l’extrem amb bones dosis de sàtira i, fins i tot, un punt de crítica. Tal com era el cas de Poble, de nou aquest espectacle naix de l’esforç col•laboratiu dels membres de l’Aula, que al llarg del curs han anat treballant tot un ventall de situacions i personatges diferents relacionats amb el món dels enllaços matrimonials. El resultat és una radiografia en tres dimensions a tot allò que suposa «anar de boda», des dels preparatius fins a l’última copa dels convidats més ressagats.

Vicent Domingo, actor, director i professor de l’Aula, porta de nou al teatre d’Alberic una aposta fresca i divertida, i que segur trobarà la complicitat de l’audiència (al cap i a la fi, tot el món ha anat alguna vegada de boda…).

L’horari de l’actuació serà hui divendres 21 de juliol a les 20.30 hores. El preu de cada entrada són 5 €. Les entrades es poden adquirir bé directament a través dels membres de l’Aula, o a través de la seua pàgina de Facebook (facebook.com/auladeteatrealberic).