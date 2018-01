L’avinguda de Carcaixent ja disposa d’una zona enjardinada amb aparcament

Print This Post

23 de gener de 2018 – Tal com s’està realitzant en els últims anys en tota la ciutat d’Alzira, la Regidoria de Gestió Urbanística crea i manté les zones enjardinades amb regularitat.

Durant els últims dies, s’han realitzat treballs de condicionament com a zona enjardinada a l’avinguda de Carcaixent, a l’altura del Pont de Xàtiva, en què s’han plantat diversos aromàtics com romer i espígol, al mateix temps que s’han pres mesures de manteniment i s’ha habilitat un espai per a aparcament de vehicles.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, declara estar satisfet amb l’evolució de les zones enjardinades de la ciutat: “Des del nostre departament amb la col•laboració de l’empresa adjudicatària, estem realitzant un gran treball de manteniment de parcs i jardins, perquè Alzira gaudisca d’espais habilitats per a totes les maneres de disfrutat dels espais verds, jocs per a xiquets, lectura, descans… i tots ells han de tindre un aspecte i condicions òptimes. I eixe és el nostre objectiu, treballar per a complir-ho”.