L’Economia del Bé Comú protagonitza la III Setmana de l’Economia Local de Catarroja

Les jornades també aprofundiran en la perspectiva de gènere en l’empresa i les aportacions de l’Economia Feminista

Es lliurarà la segona edició dels Premis Emprén que comptaran amb la presència de la coach catarrogina Maty Tchey.

El dimarts 16, arranca la Setmana de l’Economia Local que, per tercera vegada consecutiva, se celebrarà al Teatre Auditori de Catarroja. La regidoria d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament ha preparat conferències, taules rodones, reunions de treball i fòrums d’ocupació amb l’objectiu de radiografiar la realitat i proposar iniciatives que incentiven l’economia de proximitat.

Enguany les jornades estaran orientades a l’Economia del Bé Comú. Així mateix, també es reflexionarà al voltant de la incorporació de la perspectiva de gènere en les empreses i de les aportacions de l’Economia Feminista.

Una extensa programació

La Setmana de l’Economia Local pretén crear un espai on els agents econòmics de la localitat i la comarca es puguen reunir i tractar els assumptes del seu interés i analitzar les oportunitats i amenaces del moment. D’altra banda, també és un punt d’encontre entre empreses, entitats i persones treballadores, que serveix per a reforçar l’economia local.

La setmana s’iniciarà el dimarts 16 d’octubre amb una taula redona que comptarà amb el Director General d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme del Consell, Francisco Álvarez; la Presidenta de l’Associació Valenciana pel Foment de l’Economia del Bé Comú, Maria Amigó; i la Secretària de l’Ajuntament de Catarroja, Remedios Pérez, qui explicarà la inclusió de clàusules socials en la contractació pública.

Paral·lelament, el Foro Empresarial de l’Horta Sud, organitzarà altra taula redona on representants de la Fundació Novaterra, Koopera, Manipulados Catarroja i Leonardo Gestión de Residuos donaran a conéixer la seua pròpia experiència en relació amb l’Economia del Bé Comú i la responsabilitat social de les empreses.

El matí del dimecres 17 d’octubre estarà dedicat al Fòrum d’Ocupació, un espai on coincidiran les empreses amb les persones que busquen treball. Diverses entitats col·laboradores realitzaran entrevistes de treball entre les persones inscrites. A més, al llarg del matí, també es portaran a terme tallers pràctics en relació amb la recerca d’ocupació

D’altra banda, la vesprada se centrarà en la incorporació de la perspectiva de gènere en les empreses, amb un taller d’emprenedoria dedicat a “l’apoderament de la dona en sectors masculinitzats”, subvencionat per la Diputació de Valencià i amb una conferència de Maria Luisa Moltó Carbonell, directora de la Càtedra d’Economia Feminista de la Universitat de València, sobre les aportacions de l’Economia Feminista. També donaran el seu testimoni algunes empreses destacades en este camp.

II premis Catarroja Emprén

La col·laboració entre empreses, treballant el tema del networking, ocuparà el matí del dijous 18 d’octubre: primer amb una xerrada explicativa dels avantatges d’esta pràctica i després amb una sessió de contactes entre empresaris i empresàries.

La cloenda se celebrarà de vesprada amb l’entrega la II edició dels Premis Catarroja Emprén, uns guardons destinats a persones emprenedores i empreses locals. En este acte participarà la conferenciant i coach catarrogina Maty Tchey, que farà una intervenció sobre la motivació per emprenedors i empreses. Maty Tchey ha impartit conferències en Portugal, Suècia, Itàlia, Lisboa, Londres, Milà, Texas, Mèxic o Grècia.

Per a la regidora d’Impuls Econòmic i primera Tinent d’Alcaldessa, Lorena Silvent, amb esta iniciativa es pretén “potenciar el teixit empresarial local i formar i assessorar a les persones treballadores, tant si estan disposades a emprendre un projecte personal com si busquen un lloc de treball”. Així, per a Silvent, “l’ocupació és un dels pilars fonamentals de la Setmana de l’Economia Local”.