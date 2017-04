“L’economia social suporta els efectes negatius de la crisi”

Almussafes, seu d’una jornada de sensibilització sobre economia social i cooperativisme

La sessió, que va comptar amb un total d’onze assistents, estava organitzada per la Universitat de València i la Caixa Popular, en col·laboració amb el consistori

Almussafes, a 26 d’abril del 2017. El regidor de Comunicació i Participació Ciutadana. Andrés López, el vicerector de Participació i Projecció Territorial de la UV, Jorge Hermosilla, i el director de l’oficina de Caixa Popular a Almussafes, José Matías Diez, van presidir ahir dimarts 25 d’abril, l’acte inaugural de la jornada sobre sensibilització en economia social i cooperativisme, celebrada a partir de les 18 hores en la sala de conferències del Centre Cultural d’Almussafes.

Organitzada conjuntament per la Universitat de València, des del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial, i Caixa Popular, la jornada integrada en el programa “Universitat i territori”, va abordar la relació entre empreses socials i ajuntaments, un vincle que preocupa especialment a la Unió Europea sobretot en l’àmbit local.

Des del consistori d’Almussafes sí que són conscients que les empreses socials poden ajudar als consistoris a complir i millorar les seues polítiques en matèria social i laboral “i prova d’això el fet que ja comptem en la localitat amb una empresa pública que està assumint la prestació d’alguns dels principals servicis”, va destacar l’edil Andrés López durant l’obertura de la ponència.

També el vicerector va incidir en el fet que les cooperatives i altres ens previstos en la Llei d’Economia Social pareixen les més indicades per a prestar servicis socials i fomentar l’ocupació en el territori, al suposar una via intermèdia entre el pur mercat i la prestació directa dels servicis públics i, gràcies a ells, els diners i l’esforç dels municipis generen més ocupació i més riquesa. La prova més visible fefaent d’eixa realitat la va plantejar el propi director de Caixa Popular a Almussafes, una cooperativa financera valenciana que enguany commemora el seu 40 aniversari i que ha superat la recessió econòmica, apostant per un model de redistribució de la riquesa de forma equitativa i equilibrada.

Amb l’objectiu d’aprofundir en este debat i aportar opinions i plantejaments, cap a 18.15 hores, Jesús Olavarría, moderador de la sessió i membre del Departament de Dret Mercantil de la UV, va donar pas a la ponència “Els empreses d’economia social: característiques bàsiques i ocupació”, impartida per Gemma Empanada, membre del Departament de Dret Mercantil de la UV.

Esta conferència va precedir a l’interessant debat posterior, en el que els assistents a la jornada, oferida gratuïtament, van poder aprendre les claus per a analitzar els beneficis que aporta l’ús de les empreses socials perquè els ajuntaments desenrotllen les seues polítiques, així com les distintes fórmules que estos poden utilitzar per a la gestió directa o indirecta de servicis locals per part d’Empreses Socials, incentivar l’autoocupació o afavorir la inserció sociolaboral.