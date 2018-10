L’Ecoparc mòbil de l’Emtre fa novament parada a Burjassot del 22 al 24 d’octubre

Connect on Linked in

Burjassot rebrà en estos dies la visita d’un dels Ecoparcs mòbils de l’Emtre. Concretament, estarà ubicat en el municipi del 22 al 24 d’octubre en l’aparcament de les Palmeres, junt amb el Mercat Municipal l’Almara

L’emplaçament facilitarà a les veïnes i els veïns la tasca de depositar els seus residus ja que poden entrar, de manera fàcil amb els seus vehicles, fins al mateix punt on estarà ubicat l’Ecoparc. A més, la seua ubicació a escassos metres del Mercat Municipal l’Almara i del Centre d’Especialitats, grans zones de pas veïnal, facilita més si és possible als ciutadans el depositar els residus generats d’ús domèstic per als quals no hi ha contenidors específics.

L’Ecoparc estarà obert de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores . Durant les tres jornades es podran depositar residus com a llibres i revistes, piles, termòmetres, oli de motor i de cuina, reactius de laboratori, càpsules de café, aerosols, aparells electrònics, peretes, cartutxos d’impressores, telèfons mòbils i carregadors, pintures, sabates i roba, dissolvents, bateries, DVD/CD o envasos contaminants, entre altres