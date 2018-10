L’ecoparc mòbil torna a Mislata per a arreplegar residus contaminants

Connect on Linked in

El servei de punt net incrementarà a partir d’ara les seues visites a la nostra ciutat amb freqüència mensual

Encara que existeixen punts nets en la majoria d’edificis i dependències municipals, durant tres dies s’ha instal·lat en la plaça Príncep d’Astúries l’ecoparc mòbil de l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE), un servei que ha estat coordinat per l’empresa pública Nemasa i la regidoria de Medi ambient, i que la ciutadania ha aprofitat per a tirar tot tipus d’objectes i aparells en desús que guardaven a casa.

La instal·lació, que va recorrent els diferents municipis valencians, compta amb una amplia distribució per departaments per a la recollida selectiva de tot tipus de residus. Durant els dies previs, tant des de l’Ajuntament com des de l’empresa pública es va informar a la ciutadania de l’arribada del servei a Mislata i de la llista de residus que podien deixar-se en l’ecoparc mòbil per al seu posterior tractament i reciclatge. Des de llibres i revistes, fins a piles, aparells informàtics, aerosols, càpsules de cafè, radiografies, olis de motor i de cuina, així com telèfons mòbils i carregadors, entre uns altres.

El primer dia del servei, l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora de Medi ambient, Mª Luisa Martínez Mora, van voler passar-se per la instal·lació i sumar-se a l’acció de reciclar. Com va afirmar Bielsa, “un dels nostres principals objectius és aconseguir una ciutat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, i el reciclatge juga un paper molt important per a aconseguir-ho. A Mislata tenim el compromís de cuidar el nostre entorn, de reciclar i, especialment, de canviar els hàbits de vida dels ciutadans i ciutadanes”.

Aquest servei itinerant del EMTRE incrementarà a partir d’ara la seua freqüència en la nostra ciutat. En els pròxims mesos, les seues visites seran més assídues i a Mislata podrem comptar amb un ecoparc mòbil, almenys, una vegada al mes.

Com en altres ocasions, a més, reciclar té premi, ja que se sortejarà una bicicleta plegable entre tots els veïns i veïnes que van passar per aquest punt net a dipositar els seus residus.