L’Ecoparc Mòbil torna a Paiporta i estarà a la Plaça 3 d’Abril fins al dimecres

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Plaça 3 d’Abril acull des d’aquest dilluns fins al dimecres 3 d’octubre l’Ecoparc Mòbil, una instal·lació itinerant que permet dipositar quasi qualsevol tipus de residus per al seu correcte reciclatge. Aquest Ecoparc és especialment útil per a la gent major. que no té sempre la possibilitat de desplaçar-se a l’Ecoparc fixe, situat al costat del Cementeri Vell.

L’horari d’obertura d’aquest Ecoparc Mòbil serà de 10.00 a 14.00 hores, i de 16.00 a 19.00 hores. L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, acompanyat d’altres membres de l’equip de govern, han visitat la instal·lació aquest dilluns.

L’objectiu de l’Ecoparc Mòbil és facilitar a la ciutadania la tasca de desprendre’s adequadament d’aquells utensilis i aparells que es produeixen de forma puntual, que ja no tenen valor i que, per les seues característiques, no es poden dipositar a contenidors que habitualment estan als carrers.

Entre els elements que es podran dipositar a l’Ecoparc Mòbil mentre se situe a Paiporta estan sabates, teixits, pneumàtics, càpsules de cafè, cintes magnètiques, CD i DVD, llibres, revistes, bombetes, tubs fluorescents, tóners i cartutxos d’impressora, piles alcalines i de botó, xicotets aparells elèctrics, olis de cuina i de motor, pantalles, residus d’aparells electrònics (RAAE), reactius de laboratori, ferramentes elèctriques, joguets electrònics, filtres de motor, termòmetres, aerosols, productes de neteja, mòbils i carregadors, envasos perillosos de metall, dissolvents, pintures, bateries i radiografies.