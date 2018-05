L’edifici de Benestar Social de l’Ajuntament d’Alzira acull una exposició del cicle “Art, Creativitat i Creixement Personal”

Connect on Linked in

Alzira, 30 d’abril de 2018.- L’edifici de Benestar Social de l’Ajuntament d’Alzira, del carrer Rambla, acull durant tot un any una exposició del cicle Art, Creativitat i Creixement Personal, dirigit per Lambert Miquel Penalba, professor i director del projecte i docent de l’Escola d’Arts Plàstiques. L’exposició, que mostra les obres realitzades pels alumnes del cicle del curs 2016- 2017, es va inaugurar el passat divendres, dia en què se celebrava la Jornada de Portes Obertes de Serveis Socials.

La regidora responsable de l’àrea, Marina Mir, ha destacat: “Considerem important este curs i, sobretot, mostrar els resultats que són unes meravelloses obres d’art que tothom podrà contemplar a les instal•lacions de Serveis Socials. Apostem sempre per qualsevol iniciativa que fomente la igualtat, en este cas, entre persones amb alguna discapacitat o falta de recursos que tenen ganes de mostrar la seua creativitat artística”.

Este curs és un projecte pioner que es va iniciar en 2012. Des d’un principi estigué en un format de voluntariat i, a partir del curs 2016-2017, forma part ja dels cicles formatius de l’Escola d’Arts. El projecte, des del primer moment, aconseguí la col•laboració i implicació, tant tècnica com econòmica, de les regidories de Cultura i Benestar Social.

L’alumnat al qual va destinat és tota aquella ciutadania que per falta de recursos o viure amb alguna discapacitat mai hagueren pogut accedir a esta formació artística, considerant-la com una eina i via d’expressió important per a la integració social. Amb esta s’aconseguix una important milloria en l’autoestima i creixement personal, ja que parlem de l’ART com a un dels grans llenguatges universals per a l‘expressió de la bellesa, la creativitat pròpia i facilitar la comunicació entre la humanitat.

Objectius

– Integració social de les persones amb capacitats diferents o baixos recursos econòmics. Es forma un grup en què es fomenten els valors humans i s’aconseguix una convivència sana, pacífica, divertida, lúdica i totalment enriquidora.

– Aprenentatge del llenguatge artístic, per mitjà d’un programa docent ordenat per cursos evolutius, l’alumne va adquirint una seguretat i llibertat cap a l’autoexpressió artística.

– Desenvolupament de la creativitat mitjançant diferents arts plàstiques.

– Augment de l’autoestima amb un major coneixement d’ú mateix.

– Reconeixement i despertar de l’estil i llenguatge propi.

– Connexió amb la societat mostrant les obres creades i visitant exposicions.

– Entrega de material de Belles Arts a dos alumnes seleccionats, per a fomentar la continuació del treball artístic a casa.

– Participació a l’Exposició Col•lectiva Anual als espais de l’Edifici de les Regidories de Benestar Social i Cultura.