L’edil d’Igualtat d’Almussafes participa en la I Jornada Comarcal en Igualtat Municipal i Diversitat de Gènere

Almussafes, a 28 d’abril del 2017.Hui divendres, dia 28, el Museu Etnològic la Casa Gran de la Pobla de Vallbona ha acollit la I Jornada Comarcal en Igualtat Municipal i Diversitat de Gènere. L’edil de Polítiques d’Igualtat del consistori municipal d’Almussafes, Davinia Calatayud, ha assistit a l’encontre per a conéixer els projectes i les polítiques en esta matèria que s’estan desenrotllant amb èxit en altres localitats.

La regidoria d’Igualtat d’Almussafes, dirigida per Calatayud, es manté molt activa a fi de dur a terme innovadores propostes que permeten visibilitzar la diversitat de gènere i treballar per la igualtat per mitjà de pràctiques que beneficien a tota la ciutadania.

“És molt important compartir punts de vista i enriquir-se amb les accions que s’estan impulsant des d’altres ajuntaments per a traslladar estes iniciatives al nostre poble”, conta Calatayud. “Estes trobades ens ajuden a aprendre noves mesures que reforcen la igualtat per a posar-les en marxa pròximament a Almussafes”.

En el programa d’activitats, que s’ha estés durant tot el dia, també han participat diversos agents d’Igualtat i edils procedents de ciutats com Silla, Paiporta, Alfafar o Massamagrell, a més de l’artista especialitzada en la perspectiva de gènere Inma Ruiz, la diputada d’Igualtat de la Diputació de València, Isabel García, i l’alcalde de La Pobla, Josep Vicent García.