L’empat del Racing d’Algemesí i de l’Alboraia no ha aportat res al conjunt riberenc

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els dos equips es van jugar una victòria que ningun dels dos va arribar a aconseguir

Va ser un partit que començava guanyant el Racing d’Algemesí, al minut 15 era Benítez el que posava per davant el marcador al conjunt de la Ribera i Carlos empatava en el minut 23’. Ja en el minut 59, era Julián el que de nou adelantaba eixe marcador a l’Alboraia que continuava buscant el gol, però al minut 70, Benítez tornava a empatar l’encontre.

L’equip de l’Alboraia va plantar cara i va jugar bé. En la recta final del partit hauria pogut decidir-se però no va ser així, ja que el Racing d’Algemesí li va faltar un poc més d’ambició per poder guanyar el partit. Un 2 a 2 què no aporta res al conjunt del Racing d’Algemesí.