Leonor Durán i Rocío Muñoz, coronades reines del Centre Cultural Andalús d’Almussafes

Ambdós representaran a l’entitat cultural durant els pròxims dos exercicis

L’acte de coronació, emmarcat en la Setmana Cultural 2018, es va celebrar a les 18.30 hores de dissabte passat 10 de novembre

El Centre Cultural Andalús d’Almussafes agraïx la gran acollida que va tindre l’acte de coronació de les dos noves reines d’Andalusia del municipi, cerimònia celebrada durant la vesprada de dissabte passat 10 de novembre en el Centre Cultural de la població. El col·lectiu va comptar amb el respatler de nombroses autoritats durant la jornada, entre les que es trobaven integrants de l’executiu, encapçalats per l’alcalde, Toni González.

El Centre Cultural Andalús d’Almussafes va clausurar ahir diumenge una nova edició de la seua Setmana Cultural, amb la missa rociera oficiada a partir de les 12 hores i que va estar cantada pel cor “A l’Alba”, i amb la paella de germandat i castell infantil per als més menuts que es va celebrar al migdia.

Les reines d’Andalusia que precisament havien sigut coronades en la cerimònia celebrada la vesprada anterior en el Centre Cultural d’Almussafes, Leonor Durán, Reina Major, i Rocío Muñoz, Reina Infantil, van presidir este acte amb què van posar punt final a set jornades festives en què l’art, la poesia, la música i els contes infantils han tingut un paper protagonista.

Les noves reines andaluses

La cerimònia de coronació és un dels esdeveniments amb major pes en el calendari anual del Centre Cultural Andalús, associació que treballa intensament per preservar les seues arrels i fer partícip a la ciutadania dels costums, tradicions i cultura andalusa. Per això, dissabte passat, tocava vestir-se de gala per a acompanyar les dos reines que exerciran els seus càrrecs durant el període 2018-2020.

Leonor Durán va rebre la corona que la proclama nova representant de la cultura andalusa en la població i, en el seu regnat, estarà acompanyada per la reina infantil, Rocío Muñoz, les dames Francisca Guisado i Maria José Sánchez, i els majorals, Bernardo Cuenca i Leo Cuenca. Al final de la seua presentació, els assistents van disfrutar de l’art del grup de ball Aires del Sud.

En el pati de butaques, a més de les seues famílies, amics i companys del centre, es trobaven, entre altres autoritats i personalitats, l’alcalde d’Almussafes, Toni González. El primer edil va assistir per a recolzar la labor realitzada per l’associació i durant la seua intervenció, a més de felicitar les representants entrants i ixents, els va animar a tots a seguir implicant-se en les distintes iniciatives promogudes per a difondre la cultura i tradicions andaluses a Almussafes. González va pujar a l’escenari acompanyat de la Reina de les Festes 2018, Maria Pilar Revert.