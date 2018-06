L’equip Infantil del Club de Gimnàstica Rítmica d’Almussafes es proclama campió autonòmic

Connect on Linked in

El conjunt Infantil d’Absolut aconsegueix també la primera plaça i el Benjamí es penja la plata en el mateix torneig

Almussafes, a 12 de juny de 2018. El Poliesportiu Internúcleos de Sagunt va ser testimoni del gran èxit aconseguit durant el cap de setmana passat pel Club de Gimnàstica Rítmica d’Almussafes (CEGA) en la fase autonòmica del Trofeu Federació Bàsic Individual i Equips i el Trofeu de la Comunitat Valenciana de Conjunts, ambdues cites esportives organitzades per la Federació de Gimnàstica de la Comunitat Valenciana. El diumenge 10 de juny, el conjunt Infantil del CEGA va aconseguir l’or, el conjunt Infantil d’Absolut, que va competir en Open, va arreplegar el mateix metall i les benjamines la plata.

El Club de Gimnàstica Rítmica d’Almussafes (CEGA) continua imparable. Amb el final de la temporada, l’entitat continua atresorant les medalles que reconeixen l’esforç realitzat durant els últims mesos. El cap de setmana passat, les joves gimnastes almussafenyes es van traslladar fins al Poliesportiu Internúcleos de Sagunt per a participar en dos nous tornejos de gran transcendència esportiva, organitzats per la Federació de Gimnàstica de la Comunitat Valenciana.

El passat diumenge 10 de juny, el conjunt de la categoria Infantil del CEGA es va penjar l’or, convertint-se així en campió autonòmic en el Trofeu Federació Nivell 1 de la Comunitat Valenciana de Conjunts. Les responsables de la gesta van ser Carla Pastor, Enola Morcillo, María Cueca, Alba Alfonso i Emma Roig.

Durant la mateixa jornada, el conjunt Benjamí, format per Vanesa Sebastiá, Sara Moreno, Leire Andrade, Alejandra Quero i Arantxa Adam, també va pujar al podi per a arreplegar la seua merescuda medalla de plata després de posicionar-se les joves com a subcampiones autonòmiques en aquesta competició que es va desenvolupar en aquesta localitat valenciana entre les 9.30 i les 15 hores. A més, el conjunt Infantil d’Absolut, en el qual van participar Carmen Sebastiá, Lluna López, Natalia Canosa, Marta Palyudzhyshyn i Marina Cortelles, va aconseguir alçar-se com a campió en la categoria Open.

El dissabte 9, en les proves de la fase autonòmica del Trofeu Federació Bàsic Individual i Equips, que es van disputar en el mateix recinte saguntí, la gimnasta del CEGA Mireia Badia va finalitzar en cinquena posició en la categoria Subset i l’equip format per Elena Fontanet i Noelia Castelló van ser setenes en categoria Aleví. Des del club mostren el seu “gran orgull de les nostres meravelloses gimnastes, el seu immillorable equip tècnic i la nostra incondicional afició”.

“Amb tot, tanquem un cap de setmana amb excel·lents resultats que demostren una vegada més la bona línia i l’alt nivell en el qual el cos tècnic porta a les seues gimnastes”. Aquest dissabte 16 de juny, el Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes acollirà la Fase Autonòmica del Trofeu Federació Nivell Avançat, on també estaran presents les gimnastes locals.