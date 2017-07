Les activitats infantils de les festes d’Almussafes, un èxit de participació

Aquest mes de juliol s’estan celebrant en la localitat nombroses iniciatives per al col•lectiu de xiquets i xiquetes, moltes d’elles iniciades l’any passat

Cada dissabte al matí les activitats infantils, que inclouen castell unflable i tallers manuals, s’instal•len en un parc diferent

Almussafes, a 11 de juliol de 2017. El col•lectiu infantil es converteix durant les festes patronals d’Almussafes en el protagonista de moltes de les activitats organitzades per l’Ajuntament de la localitat en col•laboració amb les associacions. La programació arreplega jocs infantils en els parcs, iniciatives refrescants, com la festa de l’aigua i el tobogan aquàtic, o la recuperació de tradicions, amb la realització dels fanalets. Hui, dimarts 11 i el pròxim dilluns 17 de juliol, se celebrarà el Dia del Xiquet en la fira, amb el que les atraccions estaran disponibles a preus reduïts.

L’àmplia agenda d’actes previstos per a les festes patronals d’Almussafes intenta cobrir les demandes dels diferents col•lectius de la població almussafenya, un repte que el consistori municipal aconsegueix gràcies a l’organització d’un gran ventall de propostes. En el cas de les dirigides al públic infantil, van des de la difusió de les tradicions valencianes a la posada en marxa d’activitats més actuals i amb les quals s’aconsegueix renovar el cartell d’iniciatives sense renunciar al manteniment dels costums més arrelats.

“Volem que tots els almussafenys se senten identificats amb les seues festes i per açò intentem que tots disposen d’activitats amb les quals puguen gaudir i divertir-se. En el cas del col•lectiu de menors el que estem fent és repetir una fórmula que ens va funcionar molt bé en 2016 i que esperem que seguisca sent del grat dels més xicotets aquest 2017”, explica el regidor de Festes, Andrés López.

A causa del gran acolliment obtingut amb les novetats impulsades per les regidories de Festes i Joventut per als més xicotets en 2016, l’objectiu per a la present edició és, tal com indiquen des de l’equip de govern, “perfilar detalls relacionats amb el desenvolupament de les activitats per a iniciar la consolidació de les propostes i anar adaptant-les en funció del nivell de satisfacció dels destinataris”.

Diversió als parcs

Una de les novetats de l’any passat que van aconseguir el suport de la ciutadania van ser les activitats en els parcs. Repetint el mateix sistema, cada dissabte s’està oferint al públic infantil en un parc diferent del municipi diversió i entreteniment gràcies a la instal•lació de castells unflables i a la realització de tallers manuals en els quals els assistents poden, per exemple, pintar les seues cares. La iniciativa ja ha passat pels parcs Pontet, Constitució i Central. Aquest dissabte 15 de juliol el punt de trobada s’establirà en el parc del Sagrari i, com en setmanes anteriors, estarà disponible d’11 a 14 hores.

El passat diumenge 9 també va tornar un dels principals èxits estrenats en 2016. El tobogan aquàtic de la Falla Primitiva, que recorria el carrer Ausiàs March en el tram comprés entre la Llar dels Jubilats i el carrer Llauradors, va reunir a grans i xicotets, molts d’ells amb flotadors i matalassets. Aquesta proposta tan refrescant va ampliar el seu horari, atès que va estar disponible també en horari de vesprada.

Una altra de les comissions falleres de la localitat, la Falla La Torre, també està preparant una activitat per a pal•liar les altes temperatures d’aquest mes de juliol. Encara que igual que el tobogan està dirigit a veïns i veïnes de totes les edats, és el públic infantil el que més gaudeix amb la festa de l’aigua, per la qual cosa des de l’entitat animen als ciutadans a participar en ella dissabte que ve 22 de juliol de 12 a 18 hores en la Pista Polivalent. Durant tota la jornada hi haurà jocs aquàtics per als xiquets, així com menjar i beguda a preus populars per a tots els assistents.

Els tradicionals fanalets

La part més tradicional del calendari festiu el ha posat de nou “els fanalets”. Aquesta activitat infantil es va desenvolupar el passat dimecres 5 de juliol en l’Àgora del Parc Central, i els que van assistir van tenir l’oportunitat de crear, acompanyats per un equip de monitors, els seus propis fanalets amb la corfa de meló d’Alger.

Finalment, com cada any, la fira d’atraccions instal•lada en la ronda Antonio Ludeña celebrarà els denominats “Dies dels Xiquets”, en els quals oferirà tiquets a preus reduïts gràcies al patrocini de l’Ajuntament d’Almussafes i la col•laboració dels empresaris del sector. Precisament, hui dimarts 11 de juliol, serà la primera jornada en la qual s’apliquen aquestes ofertes, promoció que es repetirà el pròxim dilluns 17 de juliol.