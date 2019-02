Connect on Linked in

El Palau de les Arts ret homenatge a Leonard Bernstein amb el concert ‘Des dels Estats Units’, que dirigeix el també nord-americà Christopher Franklin aquest dijous 7 de febrer en l’Auditori.

L’Orquestra de la Comunitat Valenciana se suma a les celebracions dels cent anys del naixement del llegendari pianista, compositor i director d’orquestra -que es van complir el passat 25 d’agost- amb un programa que inclou també pàgines de Samuel Barber i Aaron Copland.

“Un recorregut per tres grans compositors nord-americans: Copland, Bernstein i Samuel Barber”, així ha qualificat el mateix Christopher Franklin la proposta amb què les Arts revisa tres figures imprescindibles de la música nord-americana del segle XX.

En el faristol figuren l’obertura ‘The School for Scandal, opus 5’, de Samuel Barber, i quatre episodis de dansa de ‘Rodeo’, d’Aaron Copland, juntament amb ‘Serenade’ i danses simfòniques de ‘West Side Story’, de Leonard Bernstein.

Segons explica el mestre, aquesta última obra està considerada com “una de les peces més famoses dins del repertori simfònic americà”.

“Quan les va escriure, (a Leonard Bernstein) li preocupava l’habilitat de les orquestres americanes del moment, formades en conservatoris clàssics, per a fer ‘swing’ com les bandes de ‘jazz’. Però la història ha demostrat que era possible, i que les orquestres simfòniques actuals poden adaptar-se perfectament al més pur ‘swing’ i interpretar-lo com una autèntica banda de ‘jazz'”, apunta.

Nascut a San Francisco però establit a Itàlia, Christopher Franklin va debutar a les Arts el maig de 2016 amb l’estrena a Espanya de ‘Café Kafka’, del valencià Francisco Coll, i el concert-espectacle ‘Juana de Arco en la hoguera’, d’Arthur Honegger.

Posteriorment, el destacat mestre ha assumit la direcció musical de les últimes incursions de l’OCV en el repertori de Benjamin Britten amb ‘The Turn of the Screw’ (2017) i ‘Peter Grimes’ (2018).

Cal recordar que es pot consultar tota la programació de les Arts i altres espais culturals mitjançant l’aplicació de l’Agenda Cultural Valenciana.