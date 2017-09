Les Arts Volant’ baixa el teló a la seua gira operística amb la visita als municipis de Sueca, Alginet i Picanya

Xavier Rius: «Aquest projecte està permetent que els valencians i les valencianes cresquem culturalment, a més de poder apropar-nos a un art total, com és l’òpera, en els diferents indrets del nostre territori»

La representació de l’òpera professional ‘Bastià i Bastiana’, de Mozart, està concitant un elevat interès per part dels veïns i veïnes dels barris i localitats on es posa en escena l’espectacle

05/09/2017.El ‘camió-escenari’ del programa operístic Les Arts Volant baixarà el teló pròximament amb les seues últimes parades de l’exitós itinerari als municipis de Picanya (28 de setembre), Sueca (1 d’octubre) i Alginet (6 octubre). Aquestes seran les darreres tres destinacions d’un projecte col·laboratiu entre l’Àrea de Cultura de la Diputació de València i el Palau de Les Arts Renia Sofía, que ha portat la representació de l’òpera ‘Bastià i Bastiana’, de Mozart, per anterioritat, Càrcer, Benaguasil Montaverner, Guardamar de la Safor, Albuixech, Castielfabib i Albalat dels Tarongers ja han tingut l’ocasió de poder gaudir d’aquest espectacle professional, mitjançant el qual es tracta de donar projecció en els municipis a una activitat pròpia de les grans ciutats.

«Dinamitzar i descentralitzar la cultura, a més de contribuir a la vertebració del territori, són els objectius bàsics que mouen la Diputació de València a escometre iniciatives com aquesta», ha explicat el diputat de Cultura, Xavier Rius. «Un projecte del qual estem molts satisfets per l’ampla acollida que està tenint entre la ciutadania i que ens està permetent que els valencians i les valencianes cresquem culturalment i ens apropem a un art total, com és l’òpera, en els diferents indrets del nostre territori», ha subratllat Rius.

Les Arts Volantha nascut com un projecte de difusió cultural conjunt i cooperatiu «amb vocació de continuïtat» –segons ha manifestat el mateix Xavier Rius– que busca fer arribar l’òpera, un bé cultural reconegut com a patrimoni de la humanitat, a qualsevol racó de la geografia valenciana.

Els cantants del Centre Plácido Domingo són els encarregats de posar en escena aquesta representació amb acompanyament de piano, i on l’Intendent del Palau de Les Arts, Davide Livermore, n’és el director d’escena de la producció realitzadapel personal tècnic de Les Arts.

Un ‘camió-escenari’ adaptat

Inspirada en la companyia de teatre ‘La Barraca’, de Federico García Lorca, que va representar obres de teatre clàssic espanyol a més de 70 pobles al començament dels anys 30, Les Arts ha creat la seua pròpia companyia itinerant que ve viatjant en un gran camió adaptat per transformar-se en un escenari mòbil capaç d’acollir una funció d’òpera en directe.

El títol escollit per a aquesta primera edició de Les Arts Volant ha estat una de les obres més emotives i interessants de Wolfgang Amadeus Mozart, que el geni de Salzburg va compondre quan només tenia dotze anys: ‘Bastià i Bastiana’, un ‘singspiel’ en un únic acte i d’una hora aproximada de durada recitat i cantat en la seua versió en valencià.

El llibret, basat en ‘Les amours de Bastien et Bastienne’, de Favart i Harny de Guerville, narra la història d’amor entre dos joves que transcorre en un humil llogaret de pastors. Tots dos estan enamorats l’un de l’altre, però la inseguretat els farà recórrer –cadascun pel seu compte–al bruixot Colas per que amb els seus poders màgics provoque que ambdós tornen a sentir atracció. Bastiana provocarà la gelosia de Bastià, fent-li creure que està enamorada d’un altre jove, i ell intentarà atreure la seua atenció amenaçant amb suïcidar-se. Al final hi haurà reconciliació i preparatius de noces.

El ‘camió-escenari’ sobre el qual es representa l’obra conté tot el material necessari per dur a terme l’espectacle: decorats, il·luminació i so. Una vegada instal·lat, el vehicle s’anivella a terra i s’obri per desplegar –mitjançant un sistema hidràulic–l’escenari complet que alberga la representació.