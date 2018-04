Les associacions d’Algemesí s’actualitzen en curs d’obligacions documentals per a les entitats locals

Print This Post

Un total de 23 associacions locals d’Algemesí participen en un curs d’obligacions documental que s’imparteix al Centre Polivalent. Temes com l’administració electrònica o la documentació obligatòria són algunes de les qüestions que es tracten en el primer curs d’obligacions documentals i procedimentals de les associacions que ha organitzat la regidoria de Participació Ciutadana.

Les entitats locals han omplit ràpidament les places ofertades pel consistori per a un curs molt pràctic que permetrà a les associacions d’Algemesí tindre tota la seua documentació al dia i conéixer les obligacions documentals de cada entitat.

El regidor de Participació Ciutadana, Marc Vendrell, considera que “amb aquest curs les associacions participants coneixeran la legislació vigent en matèria associativa, els procediments davant l’administració i permetrà que posen al dia la seua documentació”.

Vendrell ha destacat que s’han cobert les places ofertades molt ràpidament i, si hi ha més demanda, s’organitzarà altre curs. “El fet que s’esgoten ràpidament les places del curs evidencia que les associacions d’Algemesí estan molt vives i que hi ha un interés manifest per estar al dia en totes les qüestions administratives”, ha dit el regidor de Participació Ciutadana.