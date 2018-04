Les Benjamines del CEGA, bronze en el Campionat d’Espanya de Gimnàstica Rítmica

Connect on Linked in

Les joves també es van alçar amb l’or del torneig per autonomies, títol atorgat a les integrants de la Comunitat Valenciana

La gimnasta infantil del club Elena Cerezuela va ser setena, mentre que les juvenils de l’entitat van obtenir la vuitena plaça

Almussafes, a 25 d’abril de 2018. El cap de setmana passat el Club de Gimnàstica Rítmica d’Almussafes (CEGA) va participar amb èxit en el Campionat d’Espanya celebrat a Guadalajara. L’equip benjamí va pujar al podi per a arreplegar la seua medalla de bronze i, com a representants de la Comunitat Valenciana, van aconseguir també el primer lloc per autonomies. La infantil Elena Cerezuela va ser setena, la qual cosa li va permetre conquistar un diploma nacional, mentre que l’equip juvenil va ser vuité, sent així mateix campiones d’Espanya per autonomies en la seua condició de representants de la regió valenciana.

El Club de Gimnàstica Rítmica d’Almussafes (CEGA) continua en línia ascendent. L’associació, que va participar el cap de setmana passat en el Campionat d’Espanya d’aquesta modalitat esportiva, que es va disputar a Guadalajara, va tornar a la localitat amb la satisfacció del treball ben fet.

Després d’uns dies de nervis, il•lusions i esperances, les representants de la localitat van concloure les seues intervencions sobre el tapet amb excel•lents resultats. L’equip benjamí del CEGA, integrat en aquesta ocasió per Aina López, Claudia Palau, Lluna Alapont, Sara Narbona i Vega Pérez, es va alçar amb el bronze nacional “quan la majoria d’elles estaven debutant i malgrat xicotetes fallades conseqüència de la seua inexperiència i extrema joventut”, destaquen des de la junta directiva. A més, les més xicotetes de l’entitat es van convertir en campiones d’Espanya per autonomies, títol atorgat a les integrants de la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda, Elena Cerezuela , la gimnasta infantil del club almussafeny, va concloure setena després d’enfrontar-se a quasi dues-centes rivals, obtenint així el seu corresponent diploma nacional, “un guardó merescudíssim que demostra que amb treball, ganes i confiança en una mateixa es pot aconseguir tot allò que et proposes”, ressalten des de l’entitat.

Finalment, les juvenils van aconseguir posicionar-se en el vuité lloc. Ainhoa Narbona, Jèssica Carmona, Andrea Juan, Paula Palacios, Claudia Beltrán i Elisa Martí, components de l’equip, també van aconseguir amb els seus exercicis conquistar el Campionat d’Espanya per autonomies, atès que representaven a la regió en aquest torneig.

“Les dotze gimnastes del CEGA van demostrar una vegada més l’alt nivell amb el qual compten en el club riberenc gràcies a la constant labor del seu equip tècnic, format per Raquel Soria, Sara Soria, Anna David, Yaiza González i Maria Di Girolamo, totes elles professionals de la localitat”, recorden.