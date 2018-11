Les Biblioteques de Burjassot, presents en l’IX Congrés Nacional de Biblioteques Públiques

Print This Post

La Direcció general de Belles arts i Béns Culturals i d’Arxius i Biblioteques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport celebra l’IX Congrés Nacional de Biblioteques Públiques, que tindrà lloc a Logronyo del 28 al 30 de novembre. Un congrés en el qual les biblioteques públiques de Burjassot estaran representades ja que al mateix assistirà la tècnic responsable de Biblioteques del IMCJB, Mª Dolores Gozálvez Vila, en representació de la Biblioteca Pública Municipal de Burjassot.

Aquesta trobada se celebra, cada dos anys, amb la finalitat de donar a conèixer el panorama nacional relatiu a les biblioteques públiques. En ell es donen cita un gran nombre de professionals procedents de totes les comunitats autònomes i mostra una radiografia actual de la situació bibliotecària, la qual permet establir les línies de treball per al futur. Al llarg d’aquests tres dies, professionals del món acadèmic, responsables de polítiques bibliotecàries i de gestió i tècnics bibliotecaris, debatran entorn del futur d’aquests espais públics tan rellevants per a tota societat així com sobre el futur d’aquesta professió.

El contingut del Congrés girarà entorn de tres blocs temàtics: la formació dels professionals, els models de gestió i la inclusió i diversitat en les biblioteques públiques.