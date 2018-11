Les dones de Torrent fan les seues propostes en matèria d’igualtat i polítiques contra la violència masclista

Connect on Linked in

La capital de l’Horta Sud comença la XI Setmana Contra la Violència de Gènere

La Casa de la Dóna acull una jornada feminista organitzada per la Coordinadora de Muixerangues

Un ple de dones de diferents associacions de la ciutat ha inaugurat les activitats que tindran lloc a Torrent al llarg de la setmana amb motiu XI Setmana Contra la Violència de Gènere, organitzada per l’Ajuntament de Torrent, a través de la Casa de la Dóna. Mig centenar de dones s’han reunit en el saló de plens del consistori amb l’alcalde Jesús Ros i la regidora d’Igualtat, Encarna Lerma Va besar, als qui han traslladat les seues propostes en matèria d’igualtat i polítiques contra la violència masclista.

D’altra banda, en el marc d’aquesta setmana commemorativa, la Casa de la Dóna, va acollir dissabte passat una jornada feminista organitzada per primera vegada per la Coordinadora de Muixerangues per a donar a conèixer i compartir iniciatives que duen a terme aquestes associacions festives i culturals i la seua defensa per la igualtat entre homes i dones.

Aquest dilluns a la vesprada serà el torn de realitzar un reconeixement públic a la participació ciutadana contra la violència de gènere a casa de la Dóna, per a destacar el treball dels voluntaris i voluntàries dels espais segurs i no sexistes, coneguts com a punts violeta. La iniciativa es va dur a terme a Torrent durant les festes patronals, en el Rockejat, el concert de Cafè Quijano i en l’entrada mora i cristiana. Els voluntaris i voluntàries de Solidaritat Torrent, Creu Roja, Cors Oberts i ALIA rebran un reconeixement per la seua col·laboració i bona labor. Igualment es presentarà el video musical “Heroïnes”, una idea ciutadana del grup de música torrentino Ak Negre-Queens of the street, que ha comptat amb la col·laboració de dones i homes de diferents edats i professions de la ciutat. Es tracta d’un treball conjunt que ha permès fer una reflexió sobre la violència de les dones de forma general.

Demà, es realitzarà una xarrada informativa per a pares i mares titulada “Com detectar la violència de gènere en els joves: el paper de les famílies”. L’objectiu és dotar d’eines a les famílies perquè puguen detectar la violència en els seus fills, filles, néts o nétes, tant a nivell de xiques joves que puguen patir-la, com aquells que puguen exercitar-la. Serà a les 18 h a casa de la Dóna.

El diumenge –Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència de Gènere- Torrent estarà present en la marxa contra la violència masclista que tindrà lloc a València. Sota el lema “Torrent una ciutat lliure de la violència contra les dones” la capital de l’Horta Sud inicia una setmana d’activitats que se sumaran als tallers en col·legis i instituts durant el mes de novembre.